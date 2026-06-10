Tonet IV defén la seua hegemonia en la quarta final consecutiva de l'Individual contra Iván
El mitger del Genovés busca el seu sèptim títol ininterromput contra un Iván que porta tres edicions com a subcampió. La final es jugarà el 14 de juny en el trinquet de Xeraco a les 11:15 oresh i el bronze es decidirà l'11 a Castelló de Rugat entre Marrahí i Murcianet
La final del Campionat Individual de raspall 2026 – Trofeu President de la Generalitat tornarà a tindre a Iván i Tonet IV com a candidats al títol. Els dos jugadors porten sense faltar a la cita més prestigiosa del calendari des de 2023, quan van coincidir per primera vegada. Esta serà la quarta oportunitat per al pilotari d'Ontinyent de trencar la ratxa de victòries que acumula el vigent campió, Tonet IV, que reina en el raspall des de 2020 de manera ininterrompuda amb sis campionats. El trinquet de Xeraco serà l'encarregat de coronar al nou campió este diumenge 14 de juny a les 11.15 hores, partida retransmesa per À Punt.
L'Edifici Blau de la Generalitat Valenciana va tornar a ser l'epicentre de la presentació d'esta 40ª final de l'Individual de raspall masculí. Allí es van reunir els jugadors, on els van acompanyar com a amfitrions el vicepresident segon i conseller de Presidència de la Generalitat Valenciana, Pepe Díez; el director general d'Esports de la Generalitat, Luis Cervera; el coordinador de Pilota en la Generalitat, Tino Bendicho; el director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Jaime Casas; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; l'alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell; i la cap de Programes d'Esports en À Punt, Yolanda Damiá.
Declaracions
Pepe Díez destacava la suma de tots els factors que fan posible que la pilota continue creixent: “He de donar les gràcies a la Federació de Pilota Valenciana per tot el treball que està fent i que es crega la importància de mantindre viu el nostre esport. També al suport que sempre té la pilota de mà de CaixaBank, i a alcaldes com Avelino que estan compromesos amb el nostre esport. Els jugadors i aficionats sou la part que manté l'essència de la pilota”.
El mateix Pepe Díez ha fet la reballada en la presentació i Tonet IV ha triat eixir al dau. El del Genovés seguix sense conéixer la derrota en una altra edició de l'Individual. Una ratxa històrica que sembla no tindre final. El mitger és el jugador més complet en els últims anys i busca un sèptim títol que l'acostaria als deu que va aconseguir Waldo. El seu imbatibilidad sol ha estat prop de trencar-se quan s'ha enfrontat a Iván. El d'Ontinyent ha sigut l'únic jugador capaç d'aconseguir el nivell superlatiu de Tonet IV. En 2025 va igualar la final 20-20 perquè es decidira en l'últim joc, arribant a tindre el dau a favor.
En este sentit, Vicent Molines reconeixia l'esforç dels dos: “A mi m'agradaria que Iván no perdera mai eixe ànim d'aconseguir per primera vegada el títol de l'Individual. I d'altra banda també m'agradaria que Tonet IV continuara fent història guanyant Individuals Estic convençut que la final vindrà carregada de molta qualitat, tàctica i ací podem veure eixe poder mental d'estos dos jugadors”.
Per part seua, Jaime Casas recordava les edicions anteriors: “Desitge que jugueu com sempre, perquè els espectacles que ens dona el raspall individual és incomparable. En la de l'any passat vam vibrar amb eixe 20-20 i estic segur que la partida serà com la dels últims anys”.
Finalment, Avelino Mascarell, exercia com a ambaixador de la seu de la final: “Anime a tots els aficionats que gaudisquen d'esta gran final a Xeraco. És un trinquet que prompte començarà amb una nova reforma perquè volem donar-vos el millor del nostre poble a tots els que vos dediqueu a la pilota”.
El bronze es juga a Castelló de Rugat
El trinquet de Castelló de Rugat acollirà el dijous 11 de febrer la partida pel tercer lloc del campionat Individual 2026 de raspall masculí, a les 18:30 hores. Marrahí i Murcianet seran els protagonistes encarregats de lluitar per eixe bronze després de caure en semifinals.
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