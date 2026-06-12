Presentades les finals de les lligues de Llargues i Palma 2026 a Mutxamel
Els diumenges 14 i 21 de juny es coneixeran els nous campions de les 8 categories. Les finals de Primera i Segona es podran seguir en streaming pel YouTube de la FPV
Aquest dimecres es van presentar les finals de la 42ª Lliga de Llargues i la 34ª Lliga de Palma Trofeu Diputació d’Alacant 2026 al Centre Social Polivalent de Mutxamel.
El carrer Sant Josep (carrer del Sol) acollirà aquest diumenge 14 de juny les quatre finals de la modalitat de Palma, mentre que el diumenge 21, el carrer Pedro Cano Izquierdo serà l’escenari de les quatre finals de Llargues, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mutxamel i el CPV Mutxamel.
Presentació
En l’acte de presentació, l’alcalde de l’Ajuntament de Mutxamel, Rafael García Berenguer, va voler "donar gràcies a la Federació, a la Diputació d’Alacant i al Club de Pilota de Mutxamel perquè Mutxamel siga seu de les finals de Llargues i de Palma. La pilota és un esport de carrer en Mutxamel i per a nosaltres aquestes finals són una festa molt esperada. Felicitem a tots els que han treballat perquè estes finals siguen possibles i sobretot al club de Mutxamel, ja que són els que fan que la pilota es mantinga a la població amb l’escola i el club, i l’enhorabona també als dos equips que tenim en les finals".
Per la seua part, per a Juanra Such, vicepresident de la FPV, va afirmar: "Aquest diumenge i el següent seran la culminació d’unes lligues molt renyides on els pobles de la província d’Alacant ho han donat tot. Convidem a tots i totes a què s’arrimen a viure les finals. Des de la FPV estem molt contents amb l’ajuda rebuda tant de l’ajuntament de Mutxamel com del club de pilota Mutxamel que sempre ho faciliten tot molt".
A l’acte també van asistir el regidor d’Esports de Mutxamel, José Ángel Pérez, i el president de la FPV, Vicent Molines.
Palma
La 34ª edició Lliga de Palma Trofeu Diputació d’Alacant 2026 disputarà aquest diumenge, 14 de juny, les quatre finals pels títols de les diferents categories al carrer Sant Josep, habitualment conegut com a carrer Sol, de Mutxamel.
La final de Primera categoria enfrontarà al CPV Tibi B i al CPV la Rectoria C a partir de les 18:00 hores. Els dos conjunts tractaran de culminar una gran temporada amb la consecució del campionat en la màxima categoria.
Prèviament, a les 16:00 hores, es disputarà la final de Segona categoria, que mesurarà les forces del CPV Xàbia A i del CPV Mutxamel B.
La final de Tercera categoria tindrà lloc a les 11.30 hores i enfrontarà al CPV la Nucia A amb el CPV Finestrat B.
La competició arrancarà a les 9.30 hores amb la final de Quarta categoria, en la qual el CPV Tibi D i el CPV Xàbia B obriran el programa de partides. Els dos conjunts buscaran començar la jornada amb un gran espectacle i alçar el primer trofeu del dia.
Llargues
Pel que fa a la modalitat de Llargues, les finals seran al carrer Pedro Cano Izquierdo el pròxim diumenge, 21 de juny. S’espera que se celebren les finals pels títols de la 42ª Lliga de llargues Trofeu Diputació d’Alacant 2026 en les categories de Primera, Segona, Tercera i Juvenils.
La final de Primera categoria serà el plat fort del dia a partir de les 18:00 hores amb l’enfrontament entre el CPV La Rectoria A i el CPV Orba. Els dos conjunts han signat una destacada trajectòria durant la competició i tractaran d’alçar el títol en la categoria reina.
Abans de la final de Primera, cap a les 16:00 hores arribarà el torn de la final de Segona categoria, que enfrontarà el CPV Calp amb el CPV Mutxamel A. Els calpins volen tornar a Primera davant d’un rival que tindrà tot el públic al seu favor ja que és l’únic equip local en les finals, també en Segona, com ocorre en la Lliga de Palma.
Les altres dos finals tindran lloc de matí. La lluita pel campionat de Tercera categoria es decidirà a les 11:30 hores amb la partida entre el CPV Relleu B i el CPV Orba. El matí de finals s’obrirà a les 9:30 hores amb la final de la categoria Juvenil, on el CPV Orba i el CPV La Vall de Laguar competiran pel títol. Primer dels tres títols que intentarà aconseguir el CPV Orba, que tindrà equip representant en tres finals.
Cal destacar que les finals de Primera i de Segona, tant de la Lliga de Llargues com de la Lliga de Palma, se retransmitiran pel YouTube de la Federació de Pilota Valenciana.
- Colocan al Valencia CF tras el fichaje de Adrián Liso
- El Al-Ahly oficializa la salida de Aliou Dieng, fichaje cerrado por el Valencia CF
- El México-Sudáfrica que abre el Mundial está en riesgo de suspensión
- A Bola' vincula al Daniel Bragança con el Valencia CF
- La Real Sociedad y el Sevilla negocian un intercambio de futbolistas... con un valenciano por medio
- El fichaje de Guido por el Valencia CF sigue vivo: NO va al Mundial
- Coquelin está en el mercado
- El récord que ha batido Ricky Rubio en el Roig Arena ante Valencia Basket