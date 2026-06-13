ESCALA I CORDA
Giner ja té les dos mans
El pilotari de Murla va guanyar el seu segon Individual a la final celebrada aquest dissabte al trinquet Pelayo
El triomf contra Salva Palau per 60-45 torna al de la Marina el regnat de l' escala i corda després del títol conquistat en 2024
Fedpival
Marc Giner recupera el tro de l' escala i corda. El pilotari de Murla es va proclamar aquest dissabte novament campió de l' Individual l'escala i corda, després de la seua estrena en 2024 i de que l'any passat no poguera defendre-ho per lesió.
Precisament per unes molèsties de Giner es va ajornar aquesta final, prevista per al passat diumenge, molèsties de les quals el pilotari de la Marina Alta es va mostrar plenament recuperat.
Giner va superar a la final a Salva Palau per 60-45 a la final celebradacom és habitual al trinquet Pelayo. La Catedral va respondre com sempre i es va omplir per gaudir d'una final entre dos canoners que van fer vibrar l'escala amb el seu joc i que al llarg dels 90 minuts que va durar el duel van tindre grans moments d'inspiració.
A l'inici de la partida les travesses donaven de deu per a Giner, i no es van enganyar. L'avantatge amb el que comptava Salva Palau, primer al dau, es va disoldre amb les respostes de Giner des del rest. A més a més, el de Murla li va fer el joc sabater al seu rival des del seu dau, amb la qual cosa la final arrancava amb 2 jocs Baix per al d'Alginet.
No obstant això, Salva va demostrar que no havia arribat a la final per donar-se per vençut a les primeres de canvi. El d'Alginet va estar més encertar al dau i va trencar el de Giner, això sí, al tercer val, per igualar a 30 i passar al dau, amb la qual cosa la final tornava a començar.
Ara sí, Palau va fer un dau quasi perfecte i aconseguí el seu primer avantatge a la final. Giner no es trobava còmode, però ja havia cedit 3 jocs consecutius i havia de reconnectar-se al duel si no volia que se li escapara el títol.
I així va ser. Assegurà el seu dau i, en altre joc sabater, aquesta volta des del rest, el de Murla va pegar el primer gran pas cap a la victòria, refrendat seguidament gràcies a la seua insistència en buscar -i trobar- el punt feble del seu rival, la dreta, amb pilotades muralla-careta.
Amb 45-35, però, Salva Palau no havia dit la seua última paraula, i va traure el repertori per descarregar pilotada rere pilotada i retallar distàncies. No obstant això, Giner estava crescut, els quinzes igualats caien del seu costat i el joc de galeries li somreia en més ocasions.
Amb el termòmetre a punt d'esclatar aplegàvem al 50-40. Salva s'assegurà el seu dau i Giner, amb pilota nova, va fer el mateix abans de passar al rest amb joc de partida. I així va ser, el de Murla va sentenciar per la via rápida i es va apuntar el segon títol del mà en la seua segona final.
El nou campió va rebre el títol de mans del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, present a l'escala. Van participar també en el lliurament de trofeus Pepe Díez, vicepresident segon i conseller de Presidència; Carlos Gil, secretari autonòmic de Política Institucional i Cohesió Territorial; Pedro Cuesta, diputat d'Esports de la Diputació de València; Jaime Casas, director d'Institucions de CaixaBank a la Comunitat Valenciana; Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana; i José Luis López, president de la fundació que porta el seu nom.
AQUEST DIUMENGE, FINAL DE RASPALL
El trinquet de Xeraco acull aquest diumenge, a partir de les 11:15 hores, la final de la 40a edició del Campionat Individual - Trofeu President de la Generalitat Valenciana de raspall masculí, amb Tonet IV i Iván com a protagonistes, en la que será la quarta final consecutiva per part dels dos pilotaris.
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