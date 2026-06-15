Iván complix un somni incomplet
El resto d'Ontinyent conquista el seu primer Individual en una final marcada per la lesió de Tonet IV en el 10-10
Iván és el nou campió del Campionat Individual de raspall 2026 – Trofeu President de la Generalitat. El d'Ontinyent va complir en el trinquet de Xeraco el somni pel qual porta lluitant any rere any. Fins a tres ocasions se li havia resistit eixe últim escaló de la final. Però este diumenge, quan va alçar per primera vegada eixe Frís Grec, ho va fer desconcertat. Després de quatre jocs que prometien una final que es decidiria en l'últim quinze, el seu etern rival, Tonet IV, es va tindre que retirar per lesió en el genoll.
Així ho reflectia Iván després d'alçar este campionat: “Em trobe com si no haguera guanyat. Ho parlava amb la meua família i, amb el cor a la mà, preferisc perdre buidant-me que guanyar així. La rivalitat que portàvem Tonet IV i jo tots estos anys, tot el que representa ell com a número u estos sis anys… es mereixia que si algú li llevava el títol fora guanyant-li”.
La partida
El d'Ontinyent sabia que ho anava a tindre molt complicat començant des del rest i així li ho va fer saber el mitger del Genovés. Tonet IV castigava en el primer joc deixant-lo sense fer un quinze. Iván va passar al dau per a retrobar-se de l'inici demolidor del seu rival i va demostrar per què és el millor resto en l'actualitat. Amb una treta directa va aconseguir agafar respir per a igualar el marcador i passar de nou al resto (5-5).
El campió va tindre diverses oportunitats d'enviar-la a la galeria del dau, però en diverses ocasions acabaven baixant després de colpejar en el sòl del trinquet. Tonet IV no perdonava i castigava sumant un nou joc que li posava novament per davant. Amb el 10-5, el d'Ontinyent es recolzava de nou en una treta directa per a posar-se a un de tancar el joc. Va ser en este quinze quan Tonet IV, defenent-se d'un costat a un altre i fent el rebot que li donava el quinze, patia eixe gir en el genoll que li retiraria a vestuaris.
El jugador va ser atés allí per les assistències mèdiques i va tornar per a provar-se. Amb l'actitud d'un campió que mai es rendix, però sent conscient que esta vegada tot anava a ser diferent des de la seua primera final en 2020. Iván igualava a 10-10 davant un Tonet IV que a penes podia recolzar la cama. El vigent campió marxava coixejant cap als seus familiars amb una ovació eixordadora del trinquet de Xeraco, que acomiadava els sis anys del número u.
Recolzat en l'escala, a l'altura del nou, Iván es trobava amb la mirada perduda. Acompanyat pels seus sense saber exactament com reaccionar. Com si se li haguera escapat la final. Havia complit un somni, però no com l'havia imaginat. Un somni incomplet que tal vegada haguera materialitzat fins a fer-li 25 en el marcador a Tonet IV. Però que mai sabrà si haguera sigut en esta ocasió. Després de quatre anys incansable lluitant i donant el millor de si, ho havia aconseguit.
El nou campió es va dirigir cap al seu rival per a compartir un moment emotiu de màxima esportivitat. Com el gest que es va veure també quan en el podi els dos van sostindre el Frís Grec. Xeraco, i tot l'aficionat de la pilota, aplaudia a dos figures que es complementen amb la seua rivalitat i que representen el més pur esperit de la pilota.
Autoritats
En el lliurament de trofeus va estar present el conseller de Presidència de la Generalitat Valenciana, Pepe Díez; el coordinador de Pilota en la Generalitat, Tino Bendicho; el director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Jaime Casas; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; i l'alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell.
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