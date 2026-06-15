La Rectoria renova el seu domini a la Lliga de Palma
Mutxamel va coronar als campions de la 34a edició amb Xàbia, Finestrat i Tibi com a campions de les altres categories
El diumenge, també a Mutxamel, es disputen les finals de la 42a Lliga de Llargues Trofeu Diputació d'Alacant
El carrer Sant Josep -també conegut com carrer del Sol- de Mutxamel va ser aquest diumenge l'escenari de les quatre finals de la 34a Lliga de Palma Trofeu Diputació d'Alacant 2026, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mutxamel i el Club Pilota Valenciana Mutxamel.
A la máxima categoria, el CPV La Rectoria es va emportar el títol per segon any consecutiu, gràcies al seu triomf contra el CPV Tibi B per 10-8.
Si l'any passat els de la Marina Alta es van adjudicar el títol davant Tibi A, enguany va ser l'equip B tiber el que es va colar contra pronòstic en la final -després de deixar fora al CPV Murla- i va posar les coses molt difícils a l'equip 'rector'.
De fet, Tibi B, amb Pepe Soler, Sergi, Jesús, Álvaro i José Luis, va començar molt bé la final i va gaudir d'un avantatge de 5-0 en un inici fulgurant.
No obstant això, La Rectoria, amb Cuello, Tormero, Candelero, Soto i Iker, va reaccionar a temps i, amb la garra que caracteriza als seus jugadors, va ser capaç d'igualar a 6 la final i començar una 'nova partida', en la qual es van mostrar igualment intensos i molt més encertats.
Al final, els de la Marina es van imposar per 10-8 i van deixar amb la mel als llavis als tibers, que van mostrar-se com un digníssim finalista.
A la final de Segona, l'equip amfitrió de les finals, Mutxamel, no va poder aprofitar eixa condició i va caure contra Xàbia per 10-4. L'equip xabienc es va mostrar molt adaptat al carrer mutxameler i es va imposar amb certa autoritat.
Pel que fa a la tercera categoria, el títol se'n va anar cap a Finestrat, ja que el seu equip B es va apuntar la victòria davant La Nucia per 10-6.
Per últim, a Quarta, el CPV Tibi va trobar l'èxit gràcies al triomf del seu equip D contra Xàbia B per 10-4.
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