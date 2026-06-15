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Riba-roja corona als campions de l'Individual d'escala i corda Miarco

El Puma del CPV Alfara i Ana del CPV Bonrepòs i Mirambell es van fer amb els títols de les primeres categories

Martín CPV Faura, Carles CPV Sueca, Francisco Ramón CPV Bonrepòs i Mirambell, Mario CPV La Baronia, Félix CPV Dénia i Luis CPV Torrent, també campions

Moro i Puma, subcampió i campió de Primera.

Moro i Puma, subcampió i campió de Primera. / FEDPIVAL

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FEDPIVAL

Valencia

El trinquet municipal 'El Rullo' de Riba-roja va arredonir aquest cap de setmana el 17é Campionat Autonòmic d'escala i corda individual Miarco 2026 amb la celebració de les 8 finals de les diferents categories, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Riba-roja i el CPV Riba-roja.

A Primera, Carlos 'El Puma' del CPV Alfara es va proclamar campió amb un clar triomf sobre Javi 'Moro' del CPV Massalfassar per 60-35. El duel entre els dos jugadors massalfassins va ser dominat pel Puma, molt més encertat i centrat que el seu rival, i es va emportar el títol.

Meritxell i Ana, subcampiona i campiona.

Meritxell i Ana, subcampiona i campiona. / FEDPIVAL

Pel que fa a la categoria femenina, Ana del CPV Bonrepòs i Mirambell va revalidar el títol gràcies al seu triomf contra Meritxell del CPV Marquesat, en un enfrontament en les qual les dos jugadores van tindre els seus moments d'inspiració i que va estar prou igualat fins que Ana va encarrilar el triomf amb un resultat de 60-45.

Quant a la resta de categories, a Segona Martín del CPV Faura va superar a David del CPV Almassora per 60-40. A Tercera, també pel mateix resultat, Carles del CPV Sueca es va imposar a Fran del CPV Alfara.

A Quarta, Francisco Ramón del CPV Bonrepòs i Mirambell va dominar, també per 60-40, a Jesús del CPV Torrent. Parlant de la categoria juvenil, Mario del CPV La Baronia va guanyar per 60-30 a Guiu del CPV Castelló.

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En el cas de les categories de veterans, Fèlix del CPV Dénia va adjudicar-se el triomf per 60-45 contra Natalio de Torrent en Veterans A. Per la seua part, Luis del CPV Torrent va alçar el títol contra José Luis del CPV Onda gràcies al 60-50 definitiu.

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