El Trofeu Diputació de Castelló 2026 tanca amb doble final en el trinquet de Vila-real
Este divendres 19 de juny se celebraran les finals de raspall femení (17:00h) i escala i corda (18.30). El campionat de pilota valenciana s'ha desenrotllat en els trinquets de Vila-real, Borriol, Onda, Xilxes, Almassora i Burriana
Esta dimarts s'ha presentat en el Pati de les Aules les dos finals que posaran el fermall d'or al Trofeu Diputació de Castelló 2026. El trinquet de Vila-real serà l'escenari que aculla este 19 de juny, a partir de les 17:00 hores, les partides que acomiadaran la quinta edició de raspall femení, i la dihuitena d'escala i corda. Una competició que s'ha desenrotllat per sis trinquets de la província castellonenca: Vila-real, Borriol, Onda, Xilxes, Almassora i Burriana.
Presentació
El diputat d'Esports en la Diputació de Castelló, Iván Sánchez, ha sigut l'amfitrió d'esta presentació que ha comptat amb la presència del president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; i alguns dels jugadors i jugadores finalistes del torneig. En paraules del diputat d’Esports: “La Diputació de Castelló està al costat de la pilota. Aprofitant que esteu molts dels jugadors i jugadores, vull destacar la doble responsabilitat que teniu de transmetre els valors intrínsecs l'esport, però en la pilota tembé ho feu defensant un esport de la Comunitat Valenciana. Amb eixa tradició que mantenim en instal·lacions esportives úniques en el món. Al final és un treball conjunt de les administracions, de la Federació de Pilota Valencina, d'empreses privades, i com no del treball que feu també els jugadors i jugadores”.
Per la seua part, Vicent Molines agraïa el suport de la Diputació de Castelló: “Vull donar-vos les gràcies per apostar per la pilota valenciana i estar al costat de la FPV i dels clubs de Castelló. Hem treballat de manera conjunta per a celebrar este campionat, juntament amb els clubs i el trinqueter principal, Pepe Mezquita, i s'ha confeccionat de la millor manera possible per a tindre grans partides en sis trinquets de la provincia fins a aplegar a les finals del divendres”.
Finals
La primera de les finals enfrontarà a Ana, Anabel i Marta Muedra contra Victoria i Júlia. Una partida que amaga molts al·licients. Les finalistes del mà a mà tornaran a mesurar-se en un campionat oficial després de la seua última cita en l'Individual, on la de Beniparrell va destronar a la valenciana.
La vigent campiona estarà al costat d'Anabel i una Marta Muedra, que s'ha adaptat molt ràpid en el seu debut en competició professional. El trio va derrotar a Àngela, Natalia i Amparo per 25-10 en semifinals i ara s'enfronten a una parella que ve de guanyar pel mateix resultat a Clara, Mar i Mireia Badía. Victoria desafiarà a la nova número u en la seua primera oportunitat. Ho farà acompanyada de Júlia, que va tornar a demostrar en semifinals que és una de les mitgeres més determinants del campionat.
A les 18:30 hores es jugarà la segona final en el trinquet de Vila-real amb els equips de Francés i Gimeno contra Pablo, Conillet i Monrabal II. En el resto destaca la gran actuació del jugador de Borriol, que va derrotar en quarts de final a un altre jugador de la província, Diego d'Onda, amb una gran remuntada (55-60). En semifinals es van imposar a l'equip de Julio Palau, Pere i Bueno per 40-60 i ara li la juguen contra una parella que arriba també com a favorita.
Francés i Gimeno van derrotar en la fase de quarts de final a Jose Salvador, Àlvaro Mañas i Carlos per 60-45 en el trinquet de Xilxes i en la següent eliminatòria al trio de Diego, Salva i Bueno (classificat com a millor equip eliminat a semifinals). El d'Onda no va poder jugar esta segona eliminatòria amb Nacho a causa de la lesió del mitger de Beniparrell i després d'anar per davant el trio (55-35), la parella finalista va remuntar amb una espectacular partida. Francés arriba com a vigent campió de la Lliga CaixaBank i Gimeno com a campió del Trofeu Diputació d'Alacant.
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