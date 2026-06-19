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GALOTXA

Arranquen les primeres finals de l'Autonòmic El Corte Inglés de galotxa

El carrer de pilota de Montserrat coronarà entre hui i el diumenge als nous campions benjamí, aleví, infantil i cadet A i B

Les partides pels títols de la modalitat en carrer i trinquet en categories sènior es jugaran els dies 12 i 13 de juliol a Montserrat i Massalfassar

Foto de grup dels equips escolars finalistes a l'Ajuntament de Montserrat.

Foto de grup dels equips escolars finalistes a l'Ajuntament de Montserrat. / FEDPIVAL

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FEDPIVAL

València

El 51é Campionat Autonòmic de galotxa Trofeu El Corte Inglés comença des de hui a conéixer els equips campions de 2026. El carrer municipal de pilota de Montserrat acollirà aquest divendres i el diumenge les finals de les categories escolars: Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet A i B.

Aquestes finals seran l'avantsala de les partides pels títols de la modalitat en carrer i trinquet en categories Sènior, previstes per als dies 12 i 13 de juliol al mateix carrer de pilota de Montserrat i al trinquet de Massalfassar.

Presentació

L'acte de presentació d’aquestes finals escolars es va celebrar el passat dimarts, i va comptar amb la presència del diputat d'Esports de la Diputació de València, Pedro Cuesta; l'alcalde de l'Ajuntament de Montserrat, Sergio Vilar; i el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana de l'Àrea de Galotxa, Juanba Camarelles, a més de xiquets, xiquetes i representants dels clubs que participaran en les 8 finals que es jugaran al carrer de pilota montserrater.

Protagonistes de les finals

Per aquestes finals de les categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet A i B s'han classificat 16 equips de les escoles d'Albalat dels Sorells, Alginet, Beniparrell, Faura, Foios, La Baronia, Marquesat, Massalfassar, Massamagrell, Meliana i Montserrat.

Van ser un total de 98 equips de categories escolars els que van començar la competició en aquest Autonòmic El Corte Inglés de galotxa: 18 benjamins, 28 Alevins, 22 Infantils i 30 Cadets.

L'ajuntament de Montserrat va acollir la presentació de les finals de les categories escolars de l'Autonòmic El Corte Inglés de galotxa 2026.

L'ajuntament de Montserrat va acollir la presentació de les finals de les categories escolars de l'Autonòmic El Corte Inglés de galotxa 2026. / FEDPIVAL

L’escola del CPV Massamagrell, amb 13 equips, ha sigut la més representada en aquest campionat. De fet, el club de l’Horta Nord ha aconseguit classificar a 3 equips per aquestes finals. El CPV Foios, amb 9 equips registrats, també competirà durant el cap de setmana amb 3 formacions.

EPV Massamagrell.

EPV Massamagrell. / FEDPIVAL

EPV Foios.

EPV Foios. / FEDPIVAL

Altres escoles amb àmplia representació en aquesta edició han sigut Marquesat, Meliana i Montserrat, amb 8 equips, o Massalfassar, amb 7. Tots ells estarán presents en les finals del campionat.

Calendari

Les primeres finals es celebraran hui dia 19. La primera categoria en conéixer els seus campions serà la Benjamí. A partir de les 17:30 hores, Alginet i Marquesat es disputaran el títol de la categoria B. A continuació, a les 18:45 hores, Mondefruta Montserrat A i Inmobiliaria RK Palanca Fontestad Foios es citaran pel títol Benjamí A.

La vesprada es tancarà a partir de les 19:45 hores amb la final Infantil A, on es veuran les cares La Baronia i Massamagrell.

La resta de finals es jugarà el diumenge 21. A les 9:30 hores, Massalfassar C i Carlink Albalat dels Sorells s'enfrontaran a la categoria Infantil B. Seguidament, a les 10:30, Petardería Fantasía Meliana A i Massamagrell B resoldran el campió Cadet A.

El cap de setmana de finals es tancarà de vesprada. A les 18:00 hores, Caixa Popular Foios i Ajuntament de Beniparrell jugaran per ser campions del nivell Aleví B. Per la seua part, Quattre Faura i Massamagrell A són els candidats al títol Aleví A en la final que es celebrarà a partir de les 19:00 hores.

L'última de les partides d'aquestes finals escolars de l'Autonòmic de galotxa El Corte Inglés a Montserrat es disputarà a partir de les 20:00 hores, en la qual Quattre Faura A i Caixa Popular Foios intentaran emportar-se el títol Cadet B.

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