Les parelles conquisten el Diputació de Castelló a Vila-real
Victoria i Júlia guanyaren a Ana, Anabel i Marta per 25-00. Francés i Gimeno s’imposaren a Pablo, Conillet i Monrabal II per 60-50
El trinquet de Vila-real va acollir el divendres les finals del Trofeu Diputació de Castelló 2026, on les dos parelles es van convertir en les grans protagonistes de la jornada. En la primera eliminatòria de raspall femení, Victoria i Júlia es van emportar el títol amb un triomf ‘sabater’ davant les seus rivals. En la segona, l’equip de Francés i Gimeno va patir per a guanyar 60-50 a Pablo, Conillet i Monrabal II,
Raspall femení
En raspall femení, les roges van dominar de principi a fi davant un trio blau que no va poder oposar cap resistència. La partida es podia interpretar com una ‘revenja’ entre Victoria i Ana, després de perdre la final de l’Individual fa només 20 dies, tot i que l’actual número 1, en jugar en trio, continuà jugant de blau davant Victoria, de roig ja que ho feia en parella.
En aquest cas, el duel va ser per a l’equip de Victoria, molt ben acompanyada per Júlia, mentre que ni Ana ni Anabel ni Marta van trobar-se còmodes a la canxa vila-realenca i s’hagueren de conformar amb el subcampionat.
Escala i corda
En la segona final, la parella de Francés i Gimeno va haver de patir, tal com estava previst. El trio, un equip molt experimentat amb Monrabal II a la punta, Conillet al mig i Pablo de Borriol -únic representant de la província de Castelló a les finals- al rest, va anar diversos jocs per davant en una final on tots van tindre gran protagonisme, però van destacar especialmente les figures de Francés i Pablo.
El marcador va estar molt ajustat en els primers compassos i els quinzes es repartien fins al 30-30. Els blaus aconseguiren encadenar dos jocs per establir el 40-30, al seu favor, però la reacció de la parella no va tardar en arribar, fins iluminar l’electrònic amb el 45-40.
El trio va continuar oposant resistència amb un Pablo espectacular que rebia l'ovació amb diversos quinzes de molt de mèrit. Un d'ells, de pilota parada des del 9 per a colar-la per la porta del trinquet de Vila-real. La final estava sent l'esperat i després del 50-50, Francés i Gimeno s’adjudicaren el següent joc des del rest, abans de tornar al dau per apuntar-se el joc que els va donar el títol de campions del Trofeu Diputació de Castelló 2026.
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