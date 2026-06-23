LLARGUES
La Rectoria també s'emporta la Lliga de Llargues a Mutxamel
Els de la Marina Alta s'imposaren per 10-7 a Orba i conquisten el doblet Llargues-Palma per primera volta en el seu breu historial. Calp, Relleu i Orba es van importar els títols de les categories Segona, Tercera i Juvenil enmig d'un gran ambient
La 42ª Lliga de Llargues Trofeu Diputació d'Alacant 2026 es va tancar aquest diumenge amb la disputa de les 4 finals de la competició. El carrer Pedro Cano Izquierdo de Mutxamel va ser l'escenari de les partides que van coronar a La Rectoria, Calp, Relleu i Orba com a nous campions del torneig.
A la màxima categoria, el CPV La Rectoria va conquistar el primer títol de la seua breu història. Els de la Marina Alta es van apuntar la victòria per 10-7 contra Orba i van sumar el segon campionat en a penes 7 dies, ja que el diumenge anterior van alçar també el trofeu de Primera de palma.
Primera
D'aquesta manera, La Rectoria pren el relleu del CPV Benidorm, que en 2024 va emportar-se tant el títol de llargues com el de palma en les finals celebrades a Tibi.
A la final d'enguany de Mutxamel La Rectoria va haver de remuntar novament un marcador advers per poder endur-se el triomf. El duel va estar prou igualat durant la primera part, però va ser a partir del 6-5 a favor d'Orba quan La Rectoria, amb Cuello, Tormero, Soto, Candelero i Iker, va encadenar 4 jocs seguits fins establir un 9-6 al seu favor.
Tot i la reacció d'Orba, amb Marc, Joan, Raúl, Sacha i Capellino, amb el 9-7, La Rectoria, després de 2 hores i mitja de final, va celebrar el seu primer títol de llargues.
Segona
La final de la categoria de plata no va tindre l'emoció del duel de Primera. El CPV Mutxamel, club amfitrió de les finals, va ser superat àmpliament pel CPV Calp amb un rotund 10-1.
El resultat, en qualsevol cas, no va ser entrebanc per a què els mutxamelers celebraren el fet d'haver classificat a dos equips per a les finals de Segona tant de llargues com de palma i haver pogut acollir les finals al seu municipi.
Tercera
El títol de Tercera va ser conquistat per Relleu. Els de la Marina Baixa van guanyar al CPV Orba per 10-7 i van poder alçar el campionat després d'una final prou igualada.
Juvenil
Disputada va estar també la final Juvenil, com sol ser habitual en aquesta categoria. El CPV Orba sí va poder somriure en tancar-se el duel, ja que en aquest cas la partida contra el CPV La Vall de Laguar va caure del seu costat per un resultat de 8-6.
Autoritats
El lliurament de trofeus i medalles va estar encapçalat per Rafael García Berenguer, alcalde de Mutxamel; Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana; i Juanra Such, vicepresident de la FPV de Jocs a Ratlles.
Amb aquestes finals es completen les Lligues de Llargues i Palma 2026, amb la col·laboració de la Diputació d'Alacant, la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de Mutxamel i el CPV Mutxamel, a l'espera de l'inici de la Lliga de Perxa 2026, que arrancarà a l'estiu.
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