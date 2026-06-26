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FORMACIÓ

La FPV posa en marxa les proves d'accés al Programa de Rendiment 2026-2027

Els trinquets de Bellreguard, la Llosa de Ranes, Murla, Vila-real, Vilamarxant i la UPV seran les seus de les pràctiques. El cos tècnic decidirà els i les integrants del nou curs de les modalitats d’escala i corda i raspall al llarg del mes de juliol

El trinquet 'El Genovés' de la Universitat Politècnica de València és una de les seus de les proves d'accés al programa de Rendiment.

El trinquet 'El Genovés' de la Universitat Politècnica de València és una de les seus de les proves d'accés al programa de Rendiment. / FEDPIVAL

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FEDPIVAL

València

La Federació de Pilota Valenciana ja ha posat en marxa les proves d'accés al Programa de Rendiment per al curs 2026-2027, una iniciativa destinada a detectar i formar les futures promeses de la pilota valenciana en les modalitats d'escala i corda, raspall masculí i raspall femení.

Les sessions, que van donar el tret d’eixida el passat 22 de juny, s’estendran fins el 2 de juliol i es desenvoluparan en diferents seus repartides per la Comunitat Valenciana amb l'objectiu de facilitar la participació dels jugadors i jugadores aspirants. Les proves tindran lloc als trinquets de Bellreguard, la Llosa de Ranes, Murla, Vila-real i Vilamarxant, així com al trinquet ‘El Genovés’ de la Universitat Politècnica de València.

El cos tècnic encarregat de l'avaluació estarà format per Arnau Oliver, Pepe Mezquita, José García ‘Moro’, Rodrigo Sebastià ‘Pere Roc II’, Josep Llopis ‘Ricardet’ i Xisco Vilanova, amb la coordinació de Francesc Soro. Durant les diferents jornades, els tècnics valoraran aspectes relacionats amb la tècnica, les capacitats físiques, la presa de decisions i la projecció esportiva dels i les participants.

Les proves consten d'exercicis tècnics, tàctics, físics i actitudinals.

Les proves consten d'exercicis tècnics, tàctics, físics i actitudinals. / FEDPIVAL

Les proves consten d'exercicis tècnics, tàctics, físics i actitudinals.

Les proves consten d'exercicis tècnics, tàctics, físics i actitudinals. / FEDPIVAL

Proves

La primera setmana de proves va arrancar el dilluns, 22 de juny, amb dues sessions simultànies: raspall masculí a la Llosa de Ranes i escala i corda al trinquet de Murla. L'endemà, dimarts, 23 de juny, va ser el torn del raspall femení a Bellreguard i d'una nova jornada d'escala i corda a la Universitat Politècnica de València. La setmana es va completar ahir, 25 de juny, amb una altra sessió d'escala i corda a la canxa de la UPV.

Primer grup d'alumnes de la sessió.

Primer grup d'alumnes de la sessió. / FEDPIVAL

Segon grup d'alumnes de la sessió.

Segon grup d'alumnes de la sessió. / FEDPIVAL

La segona setmana començarà el dilluns 29 de juny amb proves d'escala i corda a Murla i de raspall femení a la Llosa de Ranes. El dimarts, 30 de juny, es repetirà la doble jornada amb raspall femení a Bellreguard i escala i corda a la UPV. El dimecres, 1 de juliol, serà el torn del raspall masculí a la Llosa de Ranes.

Les proves conclouran el dijous 2 de juliol amb una intensa jornada final distribuïda entre diferents trinquets. Vila-real i Vilamarxant acolliran sessions d'escala i corda mentre que la Universitat Politècnica de València tancarà el calendari amb les proves de raspall femení.

Avaluació

Una vegada finalitzat el procés d'avaluació, el cos tècnic es reunirà per analitzar el rendiment dels aspirants i confeccionar la relació definitiva d'admesos en cadascuna de les modalitats. Posteriorment, la Federació de Pilota Valenciana comunicarà els resultats als clubs participants i informarà de les llistes seleccionades al llarg del mes de juliol.

El Programa de Rendiment de la FPV compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i Caixa Popular, i continua consolidant-se com una de les principals vies de desenvolupament per als joves pilotaris, oferint una formació especialitzada i un seguiment tècnic orientat a potenciar el talent i facilitar el salt cap als nivells més alts de competició.

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