Iván i Murcianet conquisten el Gregori Maians a Oliva
Hui de matí es juga la final de raspall femení entre Ana-Mar i Victoria-Natalia-Isabel
En escala i corda, Alejandro-Gimeno-Carlos ja són finalistes del Trofeu Cor del Túria
Fedpival
El trinquet d'Oliva celebra aquest cap de setmana les finals del 28é Trofeu d'Oliva-Gregori Maians de raspall professional masculí i femení, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Oliva i de Savipecho. El dissabte es van celebrar les finals de raspall masculí, tant la gran final com la partida pel tercer lloc.
La partida pel títol va tindre uns grans dominadors en la parella Iván-Murcianet, que es van imposar per un clar 25-0 contra Montaner, Brisca i Bossio.
Tant el nou número 1 individual com el mitger de Castelló, en plena forma, van oferir tot un recital a la canxa saforenca, davant un trio que no va tindre el seu millor dia. Pel que fa a la partida pel tercer lloc, es va donar el mateix resultats, però en aquest cas favorable al trio.
Ian, Raúl i Canari van adjudicar-se la victòria contra Vercher i Seve per altre contundent 25-0 en una partida on tant el de Senyera com el del Genovés i el de Xeraco van estar molt inspirats en perjudici d'uns desdibuixats Vercher i Seve.
Joan Mascarell, regidor d'Esports d'Oliva; Cristina Alcaraz, en representació de l'empresa Savipecho; i Elena Gómez, vicepresidenta de la FPV; es van encarregar del lliurament de trofeus.
El diumenge, el torn de les xiques
Aquest diumenge, des de les 10:30 hores, es disputarien les dos partides finals del 28é Trofeu d'Oliva-Gregori Maians de raspall femení, també al trinquet olivenc.
A partir de les 11:30 hores, es disputava la gran final, novament amb Ana i Victoria com a protagonistes. La vigent número 1 individual jugarà en parella juntament amb Mar, mentre que Victoria aspirarà al títol en companyia de Natalia i d'Isabel.
Ana i Mar van superar en semifinals a Maria, Júlia i Fanni, mentre que l'equip de Victoria va eliminar Clara, Amparo i Anabel.
Tant la formació de Maria com la de Clara s'enfrontaran prèviament, a les 10:30 hores, en la partida pel tercer lloc.
Trofeu Cor del Túria de Vilamarxant
El divendres el trinquet de Vilamarxant va donar el tret d'eixida al Trofeu 'Cor del Túria' d'escala i corda professional i promeses. En la primera semifinal professional, Alejandro, Gimeno i Carlos es van emportar el triomf per 60-40 davant Puchol II, Conillet i Héctor. Prèviament, en la categoria promeses, Ferran, Xavi Duet i David Blanch superaren a Félix II, Óscar i Martí per 60-55.
El diumenge de vesprada es disputaran les segones semifinals. Des de les 18:30 hores, José Salvador, Pere i Monrabal II es veuran les cares amb Mario, Javi i Guillem Palau.
Abans, a les 17:00, David, Pere Ripoll i Mario Peris es citaran amb Joan Asís, Joan de Carlet i Andreu.
Les dos finals es disputaran, també al trinquet de Vilamarxant, el pròxim divendres 3 de juliol.
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