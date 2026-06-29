Servides les finals de l'Autonòmic de frontó parelles
El frontó del Centre Instructiu Musical d'Alfafar decidirà entre el dimecres 1 i el diumenge 5 els campions de les 6 categories
Demà tindrà lloc l'acte de presentació de totes les finals i es disputaran les partides pels títols de les 3 categories d'entre setmana
El Frontó del Centre Instructiu Musical d’Alfafar serà l’escenari de les grans finals del 39é Campionat Autonòmic de Frontó Parelles Trofeu Diputació de València 2026, que es disputaran els dies 1 i 5 de juliol amb els títols en joc de les diferents categories.
Aquest cap de setmana han quedat resoltes les finals de les 6 categories després de celebrar-se les partides de tornada de les semifinals.
En total, seran 12 equips els aspirants als títols de les categories Primera i Segona Cap de Setmana, Primera, Segona i Tercera Entre Setmana i Femenina, pertanyents als clubs d'Alfara del Patriarca, Almenara, Almussafes, Atzeneta, Castelló, Llíria, Meliana, La Pobla de Vallbona-CIMA Alfafar, El Puig, Quart de Poblet (2) i Xilxes.
El dimecres 1 tindrà lloc l'acte de presentació de les finals, al Centre Instructiu Musical d'Alfafar, a partir de les 19:00 horers. A continuació, començarà la disputa de les primeres finals.
La jornada estarà dedicada a les categories d’Entre Setmana. L’activitat començarà a les 19.30 hores amb la final de Primera, que enfrontarà Almussafes B i Llíria D. A continuació, a les 20.30 hores, serà el torn de la final de Segona entre Meliana E i Castelló. Per a tancar la jornada, a les 21.30 hores es disputarà la final de Tercera, que mesurarà Quart de Poblet D i Xilxes.
La final de Primera categoria arriba després d’unes semifinals en què els equips vencedors van mostrar una gran superioritat. En Primera C.S, Bvalve El Puig A va superar el seu equip 'germà', Bvalve El Puig B, tant en l’anada (16-41) com en la tornada (20-41), mentre que La Pobla CIMA-Alfafar també va resoldre la seua eliminatòria davant Quart de Poblet amb dos victòries per 29-41 i 23-41.
En la categoria femenina, Disid Alfara A va certificar el seu passe a la final després de derrotar Alzira Ràdio C per 41-18 en l’anada i 41-15 en la tornada. Per la seua banda, CPV Almenara també va accedir a la gran final amb autoritat, imposant-se a Lanzadera Montserrat per 10-41 i 12-41 en les dos partides de semifinals.
El diumenge 5 de juliol les finals continuaran amb les categories de Cap de Setmana. A les 9.30 hores es jugarà la final de la Primera categoria femenina, en la qual Disid Alfara A i CPV Almenara. A les 11.00 hores es jugarà la final de Primera, que enfrontarà Bvalve El Puig A i La Pobla CIMA-Alfafar en la lluita pel títol autonòmic.
La programació es completarà a les 12.30 hores amb la final de Segona entre Atzeneta i Quart de Poblet E buscaran proclamar-se campions de l’edició 2026.
Les partides de Primera i Segona Cap de Setmana es podràn veure en streaming pel Yotube de la Federació de Pilota Valenciana.
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