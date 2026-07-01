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SELECCIÓ

Entrenaments estiuencs de les categories joves de la selecció

Els combinats Sub-19, Sub-17 i Sub-15 s’exerciten aquestes setmanes a La Nucia, Orba, Bonrepòs i Mirambell i Tavernes Blanques

Les categories joves de la selecció de la Comunitat Valenciana s’exerciten aquest estiu amb la mirada posada en l’Eurojove de 2027.

Les categories joves de la selecció de la Comunitat Valenciana s’exerciten aquest estiu amb la mirada posada en l’Eurojove de 2027. / FEDPIVAL

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FEDPIVAL

LA NUCIA

Les categories joves de la selecció de la Comunitat Valenciana s’exerciten aquest estiu amb la mirada posada en l’Eurojove de 2027. Des d’ahir dimarts i fins el 9 de juliol, els jugadors i les jugadores integrants de les categories Sub-19, Sub-17 i Sub-15 s’entrenen a La Nucia, Orba, Bonrepòs i Mirambell i Tavernes Blanques.

Els combinats sub19, sub17 i sub15 s’exerciten aquestes setmanes a La Nucia, Orba, Bonrepòs i Mirambell i Tavernes Blanques.

Els combinats sub19, sub17 i sub15 s’exerciten aquestes setmanes a La Nucia, Orba, Bonrepòs i Mirambell i Tavernes Blanques. / FEDPIVAL

El cos tècnic del nostre combinat ha elaborat una àmplia convocatòria, especialment en la categoria Sub-15, on entren les noves generacions que han prendre contacte amb les modalitats internacionals: one Wall, joc internacional i llargues.

Ahir dimarts la sessió va transcórrer a la Ciutat Esportiva ‘Camilo Cano’ de La Nucia, on les categories Sub-19 i Sub-17 masculines es van exercitar a la modalitat de llargues.

Hui dimecres será el torn de les xiques Sub-19 i Sub-17, també a La Nucia, on s’entrenaran a llargues i joc internacional.

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