Entrenaments estiuencs de les categories joves de la selecció
Els combinats Sub-19, Sub-17 i Sub-15 s’exerciten aquestes setmanes a La Nucia, Orba, Bonrepòs i Mirambell i Tavernes Blanques
Les categories joves de la selecció de la Comunitat Valenciana s’exerciten aquest estiu amb la mirada posada en l’Eurojove de 2027. Des d’ahir dimarts i fins el 9 de juliol, els jugadors i les jugadores integrants de les categories Sub-19, Sub-17 i Sub-15 s’entrenen a La Nucia, Orba, Bonrepòs i Mirambell i Tavernes Blanques.
El cos tècnic del nostre combinat ha elaborat una àmplia convocatòria, especialment en la categoria Sub-15, on entren les noves generacions que han prendre contacte amb les modalitats internacionals: one Wall, joc internacional i llargues.
Ahir dimarts la sessió va transcórrer a la Ciutat Esportiva ‘Camilo Cano’ de La Nucia, on les categories Sub-19 i Sub-17 masculines es van exercitar a la modalitat de llargues.
Hui dimecres será el torn de les xiques Sub-19 i Sub-17, també a La Nucia, on s’entrenaran a llargues i joc internacional.
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