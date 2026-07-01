Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joan Martínez Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1Valencia BasketPedro Martínez Valencia Basket Real MadridValencia CFEnric Carbonell Valencia BasketRyunosuke Sato Valencia Basket FichajeGuido Rodríguez Valencia CF
instagram
ESPORT A L'ESTIU

El IV Campus d’Estiu ja està en marxa

La quarta edició, amb una participació récord de 74 alumnes, es desenvolupa aquesta setmana a Orba, a la Marina Alta. Aquesta oferta de pilota i diversió al mes de juliol visitarà també el trinquet Pelayo i Xilxes durant les dos pròximes setmanes

Des del passat dilluns 29 i fins el 17 de juliol, un total de 74 alumnes gaudiran del nostre esport a Orba, Pelayo i Xilxes .

Des del passat dilluns 29 i fins el 17 de juliol, un total de 74 alumnes gaudiran del nostre esport a Orba, Pelayo i Xilxes . / FEDPIVAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

FEDPIVAL

València

El IV Campus d’Estiu de la Federació de Pilota Valenciana torna a oferir enguany una seu a cada província de la Comunitat. Des del passat dilluns 29 i fins el 17 de juliol, un total de 74 alumnes gaudiran del nostre esport a Orba, Pelayo i Xilxes amb diverses activitats al voltant del nostre esport, de la mà de tècnics titulats.

Els alumnes escolten les indicacions.

Els alumnes escolten les indicacions. / FEDPIVAL

Orba

 La primera cita del IV Campus d’Estiu es celebra a Orba. Fins el divendres dia 3, les instal·lacions esportives de la localitat de la Marina Alta acolliran a 28 alumnes per dur a terme taller de guants, pràctica de les diferents modalitats de pilota i entrenaments amb jugadors i jugadores professionals, a més d’altres activitats lúdiques i aquàtiques.

La primera cita del IV Campus d’Estiu es celebra a Orba.

La primera cita del IV Campus d’Estiu es celebra a Orba. / FEDPIVAL

Els xiquets i les xiquetes podran jugar a raspall, llargues, frontó, galotxa, escala i corda i les modalitats internacionals -one wall i joc internacional- al llarg d’una setmana on rebran la visita de Tomàs II, Vercher i Júlia.

El IV Campus d’Estiu de la Federació de Pilota Valenciana torna a oferir enguany una seu a cada província de la Comunitat.

El IV Campus d’Estiu de la Federació de Pilota Valenciana torna a oferir enguany una seu a cada província de la Comunitat. / FEDPIVAL

Els xiquets i les xiquetes podran jugar a raspall, llargues, frontó, galotxa, escala i corda i les modalitats internacionals -one wall i joc internacional- al llarg d’una setmana.

Els xiquets i les xiquetes podran jugar a raspall, llargues, frontó, galotxa, escala i corda i les modalitats internacionals -one wall i joc internacional- al llarg d’una setmana. / FEDPIVAL

Pelayo

 Per a la següent setmana, del 6 al 10 de juliol, la cita serà al trinquet Pelayo. 18 alumnes gaudiran a la ‘Catedral’ d’un programa ple d’activitats i que també comptarà amb visites de pilotaris i pilotàries professionals.

Xilxes

 Quant a la província de Castelló, Xilxes serà un any més la seu del Campus d’Estiu, també amb 28 xiquets i xiquetes en la setmana que tancarà l’edició de 2026 i que igualment oferirà uns dies de diversió i aprenentatge al voltant de la pilota.

 El Campus d’Estiu de la FPV ha augmentat significativament enguany el nombre d’alumnes inscrits en relació als últims anys. En 2025 n’hi hagué 47 alumnes, el que suposa una pujada de més del 57%, mentre que en 2024 hi participaren 30, el que suposa un increment de més del doble respecte de la xifra d’enguany.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents