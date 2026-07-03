Alfafar centra l’atenció del frontó amb les finals del parelles
Aquest dimecres es van presentar les finals al Centre Instructiu Musical i es van disputar les tres categories Entre Setmana. Diumenge se celebraran també les finals de les categories Cap de Setmana al mateix CIMA
El Centre Instructiu Musical d’Alfafar acollirà al seu frontó les sis finals del 39 Campionat Autonòmic de frontó parelles Trofeu Diputació de València 2026. Les finals d’aquesta edició es juguen els dies 1 i 5 de juliol i es van presentar aquest dimecres mateix.
L’acte de presentació va comptar amb la presència de l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara; el president del Centre Instructiu Musical d’Alfafar (CIMA), Javier Juan; la regidora de Comunicació d’Alfafar, Noelia Moreno; i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines. A més a més, el vicepresident de la FPV de l’Àrea de Frontó, Pasqual Balaguer, va estar també present com a membre d’un dels equips finalistes de la primera categoria cap de setmana.
"Des de la Federació, agraïm la gran participació i el bon nivell dels jugadors i jugadores així com el gran esforç que han fet des del CIMA per a posar en les millors condicions aquest frontó. Segur que tant dimecres com diumenge es viuen unes grans finals", va destacar el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines.
Per la seua part, Javier Juan, president del CIMA va destacar "l’orgull que suposa per al CIMA acollir aquestes finals i també les que vam acollir del 4 i mig. Hem realitzat un esforç per millorar les nostres instal·lacions perquè els aficionats i aficionades al frontó, puguen gaudir de les millors condicions per a la seua pràctica".
Llíria D, Meliana E i Quart de Poblet D, primers campions
Després de la presentació, van arrancar les finals de les categories Entre Setmana. La final inaugural va ser la corresponent a Primera Entre Setmana entre els equips CPV Almussafes B i CPV Llíria D.
La final va ser la més disputada de la vesprada amb un gran nivell dels quatre pilotaris i on els llirians, després del 8 iguals al marcador, van agafar un avantatge definitiu (15-30). Tot i els bons intents de l’equip almussafeny, no van poder retallar la gran distància oberta per Llíria D, que es va endur el primer títol en joc (34-41).
A continuació es va celebrar la final de Segona Entre Setmana entre CPV Meliana E i CP Castelló. Va ser una partida igualada a l’inici, però a poc a poc, Boni i Miguel, pare i fill jugant per Meliana, van saber acoblar—se millor al frontó i es van fer amb major facilitat de l’esperada amb el títol de Segona Entre Setmana (41-27).
Per a finalitzar la vesprada, es va jugar també la final de Tercera Entre Setmana entre CPV Quart de Poblet D i CPV Xilxes. Els quartans van dominar amb prou comoditat la partida des de l’inici d’avant uns xilxers que no es van trobar a gust i van caure derrotats (41-15). Títol per al CPV Quart de Poblet que també tindrà altre representant en les finals de diumenge, en la categoria de Segona Cap de Setmana.
El diumenge se completen les finals amb les categories Cap de Setmana
En Primera Cap de Setmana, els contendents pel títol seran Bvalve El Puig A i CPV La Pobla – CIMA Alfafar, que actuarà com a equip local. Els del Puig van guanyar en semifinals als seus ‘germans’ d’equip El Puig B. Per la seua banda, La Pobla – CIMA Alfafar es va desfer amb comoditat del CPV Quart de Poblet. La final de Primera tindrà lloc el diumenge 5 a les 11:00 hores.
Abans, se celebrarà la final de la categoria Femenina. A les 9:30 hores està prevista la final entre CPV Almenara i Disid Alfara del Patriarca A. Els dos equips, van compartir grup a la fase de grups i s’han desfet per la via ràpida dels seus contendents, Alzira Ràdio C i Lanzadera Montserrat, en semifinals.
A continuació de la final de Primera Cap de Setmana, a les 12:30 tindrà lloc la de Segona Cap de Setmana, els protagonistes seran CPV Atzeneta i CPV Quart de Poblet E. Cal destacar que tant la final de Primera Cap de Setmana com la de Segona Cap de Setmana seran retransmeses en directe pel canal de YouTube de la Federació de Pilota Valenciana.
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