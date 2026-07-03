Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pradilla Valencia Basket Real MadridValencia CF De HaasBraxton Key Comunicado Oficial Valencia BasketRyunosuke Sato Valencia CF fichajeHora y dónde ver España-AustriaValencia Basket Femenino Fichaje KamilaPedro Martínez Valencia BasketGuido Rodríguez Valencia CF FichajeIsaac Nogués Valencia BasketJoan Martínez Valencia CFLevante UD Pablo Martínez Fichajes
instagram
COMPETICIÓ

Alfafar centra l’atenció del frontó amb les finals del parelles

Aquest dimecres es van presentar les finals al Centre Instructiu Musical i es van disputar les tres categories Entre Setmana. Diumenge se celebraran també les finals de les categories Cap de Setmana al mateix CIMA

Foto de família dels equips finalistes de l'Autonòmic de frontó parelles.

Foto de família dels equips finalistes de l'Autonòmic de frontó parelles. / FEDPIVAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

FEDPIVAL

Alfara

El Centre Instructiu Musical d’Alfafar acollirà al seu frontó les sis finals del 39 Campionat Autonòmic de frontó parelles Trofeu Diputació de València 2026. Les finals d’aquesta edició es juguen els dies 1 i 5 de juliol i es van presentar aquest dimecres mateix.

L’acte de presentació va comptar amb la presència de l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara; el president del Centre Instructiu Musical d’Alfafar (CIMA), Javier Juan; la regidora de Comunicació d’Alfafar, Noelia Moreno; i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines. A més a més, el vicepresident de la FPV de l’Àrea de Frontó, Pasqual Balaguer, va estar també present com a membre d’un dels equips finalistes de la primera categoria cap de setmana.

"Des de la Federació, agraïm la gran participació i el bon nivell dels jugadors i jugadores així com el gran esforç que han fet des del CIMA per a posar en les millors condicions aquest frontó. Segur que tant dimecres com diumenge es viuen unes grans finals", va destacar el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines.

Per la seua part, Javier Juan, president del CIMA va destacar "l’orgull que suposa per al CIMA acollir aquestes finals i també les que vam acollir del 4 i mig. Hem realitzat un esforç per millorar les nostres instal·lacions perquè els aficionats i aficionades al frontó, puguen gaudir de les millors condicions per a la seua pràctica".

Javier Juan, Vicent Molines i Juan Ramón Adsuara, durant el torn de paraula.

Javier Juan, Vicent Molines i Juan Ramón Adsuara, durant el torn de paraula. / FEDPIVAL

Llíria D, Meliana E i Quart de Poblet D, primers campions

Després de la presentació, van arrancar les finals de les categories Entre Setmana. La final inaugural va ser la corresponent a Primera Entre Setmana entre els equips CPV Almussafes B i CPV Llíria D.

Llíria es va imposar a Almussafes en la final de 1ª Entre Setmana.

Llíria es va imposar a Almussafes en la final de 1ª Entre Setmana. / FEDPIVAL

La final va ser la més disputada de la vesprada amb un gran nivell dels quatre pilotaris i on els llirians, després del 8 iguals al marcador, van agafar un avantatge definitiu (15-30). Tot i els bons intents de l’equip almussafeny, no van poder retallar la gran distància oberta per Llíria D, que es va endur el primer títol en joc (34-41).

Llíria es va imposar a Almussafes en la final de 1ª Entre Setmana.

Llíria es va imposar a Almussafes en la final de 1ª Entre Setmana. / FEDPIVAL

A continuació es va celebrar la final de Segona Entre Setmana entre CPV Meliana E i CP Castelló. Va ser una partida igualada a l’inici, però a poc a poc, Boni i Miguel, pare i fill jugant per Meliana, van saber acoblar—se millor al frontó i es van fer amb major facilitat de l’esperada amb el títol de Segona Entre Setmana (41-27).

Per a finalitzar la vesprada, es va jugar també la final de Tercera Entre Setmana entre CPV Quart de Poblet D i CPV Xilxes. Els quartans van dominar amb prou comoditat la partida des de l’inici d’avant uns xilxers que no es van trobar a gust i van caure derrotats (41-15). Títol per al CPV Quart de Poblet que també tindrà altre representant en les finals de diumenge, en la categoria de Segona Cap de Setmana.

El diumenge se completen les finals amb les categories Cap de Setmana

En Primera Cap de Setmana, els contendents pel títol seran Bvalve El Puig A i CPV La Pobla – CIMA Alfafar, que actuarà com a equip local. Els del Puig van guanyar en semifinals als seus ‘germans’ d’equip El Puig B. Per la seua banda, La Pobla – CIMA Alfafar es va desfer amb comoditat del CPV Quart de Poblet. La final de Primera tindrà lloc el diumenge 5 a les 11:00 hores.

La Pobla CIMA Alfafar contra Bvalve El Puig A, final de Primera Cap de Setmana.

La Pobla CIMA Alfafar contra Bvalve El Puig A, final de Primera Cap de Setmana. / FEDPIVAL

Abans, se celebrarà la final de la categoria Femenina. A les 9:30 hores està prevista la final entre CPV Almenara i Disid Alfara del Patriarca A. Els dos equips, van compartir grup a la fase de grups i s’han desfet per la via ràpida dels seus contendents, Alzira Ràdio C i Lanzadera Montserrat, en semifinals.

A continuació de la final de Primera Cap de Setmana, a les 12:30 tindrà lloc la de Segona Cap de Setmana, els protagonistes seran CPV Atzeneta i CPV Quart de Poblet E. Cal destacar que tant la final de Primera Cap de Setmana com la de Segona Cap de Setmana seran retransmeses en directe pel canal de YouTube de la Federació de Pilota Valenciana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents