Alfafar corona als campions del parelles de frontó
Bvalve El Puig A, CPV Atzeneta i el CPV Almenara s’emportaren els títols de les categories de cap de setmana
El Centre Instructiu Musical d’Alfafar va completar aquest cap de setmana les finals del 39 Campionat Autonòmic de frontó parelles Trofeu Diputació de València 2026, amb la disputa de les partides pels títols de les categories de Primera i Segona cap de setmana i la categoria femenina.
La final de la màxima categoria, entre la Pobla CIMA – Alfafar i Bvalve El Puig A va deixar com a campions a la parella visitant. Alejandro de Paterna i Javi Díez 'Moro de Massalfassar' van tornar a repetir títol per a Bvalve El Puig A després de derrotar a l'equip amfitrió per 41-33.
Pasqual de la Pobla i Alex de Vinalesa tampoc van poder canviar el rumb de la passada edició del campionat, on es van enfrontar els mateixos quatre protagonistes. El Puig A va consolidar la seua hegemonia repetint un títol que atresora des de 2022 amb diferents parelles.
“Jo he començat com sempre faig, de menys a més”, reconeixia Alejandro, que analitzava la final com una progressió constant en el marcador: “Era un frontó nou per a nosaltres, calia adaptar-se i crec que l'hem jugat bé. La final ha sigut molt renyida, hem començat per darrere però no li hem perdut la cara a la partida. Sobre el punt vint hem empatat i ens hem posat per davant. Hem començat a trobar-nos més còmodes i a dominar en eixa segona part de la final”.
CPV Atzeneta guanya en Segona Cap de Setmana
Pel que fa a la final de Segona Cap de Setmana del 39é Campionat Autonòmic de Frontó Parelles Diputació de València 2026, l'equip d'Atzeneta del Maestrat va demostrar també en la final per qué era la parella més forta de la fase regular (8 triomfs en 8 partides). Miguel i Ferran van completar un fantàstic campionat en la final més ajustada de la jornada per a imposar-se per 41-38 a Quart de Poblet E. La parella d’Atzeneta va aconseguir superar a Oriol i Iván, que van resistir pràcticament fins al final. I és que la partida es va mantindre en igualtat fins al 37-37.
Els campions van agafar una mica d'aire amb tres punts consecutius que li van permetre fer-se amb el títol en el desenllaç. “Ens ha costat bastant perquè este frontó no és el que millor s'adapta a les nostres característiques. És molt ràpid, toca jugar per dalt i normalment jo jugue per baix”, explicava Miguel. “Hem tingut opció de posar-nos per davant i trencar la partida però la realitat és que no, s'han tornat a posar per dalt i ens ha tocat remar i patir fins a l'últim moment”.
CPV Alemanara dona la campanada en Primera Femenina
Respecte a la final de Primera Femenina, l'equip del CPV Almenara es porta el campionat després de superar per 41-33 a DISID Alfara del Patriarca A (Ana i Meritxell). Elisa Villanueva i una jove Mara Stoica, que s'estranaba com a finalista, van aconseguir proclamar-se campiones d'esta categoria davant un equip que arribava novament a l'última cita del campionat.
Al finalitzar, Elisa destacava les complicacions de la partida: “La veritat és que no hem començat molt fines. Anàvem sempre per baix fins que hem igualat a 31 i hem jugat millor. Ha sigut una final molt divertida, han arreglat el frontó i està molt bé per a jugar”.
Els lliuraments de trofeus i medalles van comptar amb la presència del president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, el vicepresident de la FPV de l’Àrea de Frontó, Pasqual Balaguer; el regidor d’Alfafar, Carles Muñoz; el president del Centre Instructiu Musical d’Alfafar (CIMA), Javier Juan; i d’Eduardo Grau, membre també del CPV CIMA-Alfafar.
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