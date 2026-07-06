José Salvador, Pere i Monrabal II s’emporten el Trofeu Cor del Túria
El trinquet de Vilamarxant va acollir la final d'este campionat que es va decantar per a l'equip roig, que va superar a Alejandro, Gimeno i Carlos per 60-45
El Trofeu Cor del Túria de Vilamarxant va celebrar divendres passat la gran final d'una edició que va coronar a Jose Salvador, Pere i Monrabal II com a nous campions. El trio, vestit esta vegada de roig, va superar a Alejandro, Gimeno i Carlos per 60-45 en una partida en la qual sempre van estar per davant.
Els campions van començar amb dos jocs d'avantatge aprofitant que a l'equip rival li va costar entrar en la final. La renda de dos jocs la va anar defenent el conjunt roig a les mans d'un encertat Pere. Travessant l'equador de la partida, els blaus seguien sense retallar distàncies. El trio campió va estar millor en cada una de les posicions. Clau d'esta circumstància és que este equip va jugar amb la mateixa composició en la Lliga CaixaBank, on van començar a obtindre millors resultats de cara al final de la competició, encara que no van poder passar de la fase regular.
Eixa experiència prèvia de l'equip s'estava reflectint sobre el trinquet de Vilamarxant, que veia com cada quinze acostava a poc a poc al trio de Jose Salvador. Sense sorpreses en la recta final, l'equip roig va mantindre la diferència de dos jocs i es va fer amb l'últim per a ampliar la major distància en el marcador fins al definitiu 60-45.
Les parelles apleguen a la final de Rafelbunyol
EL II Trofeu l’Illa del Raspall va acollir també divendres les semifinals de la competició femenina que se celebra a Rafelbunyol. El trinquet del municipi de l'Horta Nord va començar la jornada amb la victòria de Clara i Mar per 25-05 contra Àngela, Amparo i Anabel. La parella va dominar la primera eliminatòria amb tres jocs consecutius, encara que tots ells molt disputats i amb el segon que va ser clau. Les roges des de la resta van aconseguir posar-se VAL-NET, però una insistent Anabel va evitar que s'emportaren el joc per la via ràpida. Amb el joc per decidir, el trio va evitar en diverses ocasions perdre el dau. Una espectacular Mar va agafar la responsabilitat per a forçar errors rivals i fer-se amb el (10-00), que es va convertir posteriorment en 15-00 amb les tretes de Clara.
Les blaves van retallar un joc però no va ser suficient per a ficar-se en la semifinal. La de Bicorp va repetir una altra gran actuació com fera en el Gregori Maians i va superar a un trio que va tindre a Anabel com a jugadora més destacada.
La segona semifinal va tindre un guió molt similar a l'anterior. Victoria i Isabel es van retrobar temps després de guanyar la Lliga CaixaBank de 2024. La mitgera local es va tornar a entendre amb la seua companya per a firmar una gran partida i eliminar a Vanessa, Julia i Mireia per 25-05. El trio va oposar resistència, sobretot en el tram inicial, on van tindre l'oportunitat d'igualar els dos jocs que havien aconseguit els seus rivals. Amb el 10-05 i les blaves en el dau, Victoria es va encarregar una vegada i una altra de frenar els intents de Mireia i Júlia de tancar el joc. La parella va aconseguir fer-se amb el 15-05 i sentenciant pràcticament la partida.
Les finals del II Trofeu l’Illa del Raspall se celebraran divendres que ve 10 de juliol en el trinquet de Rafelbunyol. El primer torn serà per als equips que opten al bronze de la competició i després ho faran les finalistes per a fer-se amb el títol.
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