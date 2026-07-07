Presentades les finals de l'Autonòmic El Corte Inglés de galotxa 2026
Montserrat i Massalfassar acolliran les 12 partides pels títols de carrer i trinquet entre el divendres i el diumenge. Les finals de Primera carrer i Juvenil, el dissabte de vesprada, seran emeses en directe pel canal de YouTube de la FPV
Aquest dilluns es van presentar les finals de l’edició número 51 del Campionat Autonòmic de galotxa Trofeu El Corte Inglés 2026, que es disputaran els dies 10, 11 i 12 de juliol al carrer municipal de pilota de Montserrat i al trinquet de Massalfassar.
L'acte, celebrat a la Terrassa 'La Pérgola' del centre comercial El Corte Inglés de l'Avinguda de França, a València, va comptar amb la presència de Cristina Mora, en representació de El Corte Inglés; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el vicepresident de la FPV de l'àrea de galotxa, Juanba Camarelles; Coral Espinosa i Raúl Espinosa, en representació de l’Ajuntament de Montserrat; l’alcalde de Massalfassar, Robert Margaix, Laura Sáez, Diputada d’Hisenda de la Diputació de València; i jugadors i jugadores dels equips finalistes.
Per a Cristina Mora, "El Corte Inglés estarà sempre del costat de la pilota valenciana com hem fet durant més de cinquanta anys. Rebre la presentació de les finals és un orgull per veure a tots els equips finalistes que han lluitat durant tot el campionat per a arribar fins ací. Segur que viurem unes grans finals".
En paraules de Tino Bendicho, "jugar unes finals com les de El Corte Inglés és un orgull per a qualsevol jugador de galotxa. Estar ací en les finals ja és una victòria i de segur que es disputaran unes finals molt boniques tant en Montserrat com en Massalfassar".
Segons Vicent Molines, "cal felicitar a tots i totes els finalistes per arribar fins ací i agrair el seu esforç com també molt agraïts estem a El Corte Inglés que continua donant suport a la pilota valenciana i, especialment a la galotxa”.
Les 8 finals de la modalitat en carrer es jugaran a Montserrat, mentre que les 4 de galotxa en trinquet es disputaran a Massalfassar.
Carrer
Les finals al carrer de pilota de Montserrat arrancaran el dissabte 11 de matí, amb la categoria de Tercera de Curtes, que enfrontarà a Massalfassar E i Meliana G.
A les 11:00 hores es jugarà la final de la categoria Femenina, que en aquesta ocasió enfrontarà a Ovocity Marquesat i Caixa Popular Godelleta.
De vesprada estan programades les finals de les categories Juvenil i Primera. Les dos partides seran emeses en streaming pel canal de YouTube de la Federació de Pilota Valenciana.
A les 16:45 hores, es celebrarà la final de la categoria Juvenil, entre Massalfassar i Caixa Popular Riba-roja. A continuació, a les 18:00 hores, es disputarà la gran final de Primera carrer entre Lanzadera Montserrat A i Mobles Guillén Faura A.
Els montserraters es van imposar amb autoritat a Massalfassar tant a l'anada com en la tornada. Per la seua part, Faura va haver de remuntar en el duel de les Valls contra Nou Splay Quart de les Valls.
Els faurers, que van caure a l'anada a casa del vigent campió per 70-45, s'imposaren al duel de tornada per 70-35 i tornen a jugar la final 5 anys després.
El diumenge continuaran les finals al carrer de Montserrat. A les 9:30 hores, la partida de Primera de Curtes citarà a Autos Meliana B i Fontanería Miguel Bueno Meliana C i, a les 11:00 hores, en Segona de Curtes es veuran les cares Ovocity Marquesat B i Ajuntament de Beniparrell B.
Ja de vesprada, a les 17:00 hores, tindrem la final de Tercera carrer entre Albalat dels Sorells i Albuixech B. Les finals en carrer es tancaran a les 18:00 hores, amb la de Segona entre Lanzadera Montserrat B i Massalfassar F.
Trinquet
Quant a les finals de la modalitat en trinquet, es disputaran a Massalfassar el divendres 10 i el diumenge 12.
La primera final del divendres 10 serà a les 18:00 hores, i correspon a la categoria de Tercera trinquet, entre Amics del Trinquet de Carlet B i Xúquer GLB.
A les 19:30 hores es jugarà la final de Primera trinquet entre La Baronia i Caixa Popular Manises. Els dos millors equips de la fase regular no van tindre problemas en superar las semifinals. Els de la Baronia van deixar fora a Riba-roja, mentre que els manisers van superar a Faura.
El diumenge 12, a les 09:30 hores, es celebrarà la final de la categoria Segona trinquet, entre Amics del Trinquet de Carlet A i Almassora A.
A les 11:00 hores, es completaran les finals a Massalfassar amb la de Quarta trinquet, amb Castelló A i Tavernes Blanques com a protagonistes.
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