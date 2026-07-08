Pilota i diversió al Campus d'Estiu de Pelayo
Al llarg de la setmana, xiquets i xiquetes d’entre 6 i 16 anys gaudeixen del nostre esport a la ‘Catedral’ amb una variada agenda la visita de primeres figures
El IV Campus d'Estiu de Pelayo, organitzat per la Federació de Pilota Valenciana, s’està desenvolupant durant aquesta setmana al trinquet Pelayo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de València i la Fundació Esportiva Municipal de València.
El programa del Campus ofereix 5 dies d'intensa activitat en què 18 xiquets i xiquetes d’entre 6 i 16 anys poden gaudir d'una experiència única al trinquet més emblemàtic de la pilota valenciana. La quarta edició del campus combina esport, aprenentatge i convivència en una proposta que continua consolidant-se dins de les activitats formatives de l'estiu.
Del 6 al 10 de juliol, els participants prenen part al ‘cap i casal’ en un complet programa d'entrenaments destinat a aprofundir en les diferents modalitats de la pilota valenciana. Al llarg de la setmana desenvolupen sessions d'escala i corda, raspall, frontó, one wall i galotxa, a més d'un taller de guants, jocs adaptats i partides perquè els i les alumnes pogueren posar en pràctica els coneixements adquirits. Les jornades també han tingut activitats multiesportives, jocs d'aigua i espais de convivència en què els participants compartiren impressions amb els tècnics.
Com que parlem d’un Campus d’Estiu, el programa inclou també una eixida a la platja, on l’alumnat canvia el trinquet per l'arena per participar en jocs amb pilotes, pales i curses. La setmana conclou amb una mini olimpíada, les partides de cloenda i el lliurament dels pòsters commemoratius, que serveixen per posar el punt final a una setmana inoblidable.
Referents de la pilota professional
Els joves també conviuen amb alguns dels referents de la pilota professional. Durant el campus reben la visita d'Iván, número de la modalitat de raspall, qui va destacar que els xiquets ‘són el futur de la pilota i cal ciudar-los i fer-los entendre els valors de l’esport i l’importància de que coneguen i entrenen a un espai com Pelayo”.
El dimarts va ser el torn d’Anabel, guanyadora de l’ultima Lliga, mentre que el divendres està prevista la visita en la cloenda Salva de Massamagrell. Els tres van compartir entrenaments amb l’alumnat, van respondre les seues preguntes i els van transmetre la seua experiència en l'elit de l'esport, en unes sessions molt enriquidores tant des del punt de vista esportiu com personal.
A més a més, José García ‘Moro, tècnic del IV Campus d'Estiu de Pelayo, ressalta que la valoració del Campus “és magnífica, els xiquets han gaudit d’uns dies espectaculars i de la visita de jugadors professionals. L’excursió a la platja és un dia diferent i divertit i el divendres tancarem amb uns jocs i el lliurament de detalls, que serà la cirereta a una setmana redona”.
Amb aquesta nova edició del Campus d’Estiu de Pelayo i el celebrat la passada setmana a Orba, la Federació de Pilota Valenciana reafirma la seua aposta pels campus d'estiu com una eina fonamental per fomentar la pràctica de la pilota entre els més joves i transmetre els valors que caracteritzen el nostre esport. La pròxima setmana, última parada del Campus d’Estiu a Xilxes.
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