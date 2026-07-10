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COMPETICIONS

Rafelbunyol busca campiones de l'II Trofeu l’Illa del Raspall

Este divendres 10 de juliol es disputaran les finals de la segona edició d'este campionat femení

Isabel juga des del resto al trinquet de Rafelbunyol.

Isabel juga des del resto al trinquet de Rafelbunyol. / FEDPIVAL

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FEDPIVAL

València

El trinquet de Rafelbunyol es prepara este divendres 10 de juliol per a celebrar les finals de l'II Trofeu l’Illa del Raspall. Un campionat que va viure les primeres eliminatòries divendres passat i que s'ha convertit en un referent del raspall femení. La lluita pel bronze arrancarà a les 18:00 hores i la gran final del torneig se celebrarà posteriorment amb dos parelles que van guanyar les semifinals per idèntic resultat (25-05).

Les dos parelles finalistes van ser les grans triomfadores en les primeres eliminatòries que ara hauran d'enfrontar-se pel títol. De roig vestiran Victoria i Isabel, que arriben a la final després de derrotar a Vanessa, Julia i Mireia. La parella es va fer amb el resultat favorable després d'un primer tram en el qual les blaves van poder igualar en diverses ocasions en el tercer joc. Superat eixe moment més delicat, Victoria i Isabel es van fer a poc a poc amb la partida davant un trio que s'emportava les mans al capdavant pel gran nivell de Victoria en molts quinzes. Precisament la reste opta a revalidar un títol que ja va alçar en la temporada passada. Amb motivació extra també juga la mitgera Isabel, que exercix d'amfitriona. Isabel espera conquistar el primer títol de 2026 al costat de Victoria, amb la qual va conquistar la Lliga CaixaBank de 2024.

En l'altre costat del trinquet es trobaran Clara i Mar desafiant a l'equip que partix com a favorit. Les dos jugadores porten des de 2025 sense guanyar un títol i arriben a Rafelbunyol amb ganes d'aconseguir-lo. Precisament la reste ja va aconseguir el subcampionat d'esta primera edició de l’Illa del Raspall. Per part seua, Mar ve de fer grans actuacions en els últims tornejos disputats, sobretot en el Gregori Maians d’Oliva on va ser capaç de contindre en la final al trio de Victoria jugant en parella amb Ana. Clara i Mar arriben a la final després de derrotar per 25-05 a Àngela, Amparo i Anabel en una semifinal, on van ser molt superiors pràcticament des de l'inici.

Clara jugant amb l'esquerra.

Clara jugant amb l'esquerra. / FEDPIVAL

Prèviament a estes dos partides, a les 18:00 hores, jugaran els dos equips que es van quedar pel camí. La lluita pel bronze enfrontarà a Vanessa, Julia i Mireia contra a Àngela, Amparo i Anabel

Arranca el IX Trofeu Ciutat de Torrent

El trinquet José María Veguer acull a partir d'este dissabte 11 de juliol la novena edició del Trofeu Ciutat de Torrent. Una competició que reunirà tant jugadors professionals com jóvens promeses i que s'estendrà fins al 24 de juliol.

Pel que correspon a la categoria professional, Puchol II i Hilari debutaran este mateix dissabte a les 18:45 hores contra Jose Salvador, Héctor i Carlos. Serà la tornada als trinquets per a un Hilari que no disputava una partida des del 15 de març, en la final de la Lliga CaixaBank. Ho farà acompanyat d'un Puchol II que té ganes de sumar un altre títol després de guanyar en maig el X Trofeu Villarreal CF.

Nacho en el Trofeu Ciutat de Torrent 2025.

Nacho, en el Trofeu Ciutat de Torrent 2025. / FEDPIVAL

Per part del trio, Jose Salvador arriba en un gran nivell després de l'Individual i quedar campió en el Trofeu Cor del Túria, campionat en el qual, Carlos, va quedar subcampió. Héctor exercirà de mitger per a tractar de superar una eliminatòria molt oberta.

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