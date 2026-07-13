Lanzadera Montserrat recupera el títol de El Corte Inglés de galotxa
En Primera trinquet, el CPV La Baronia va revalidar el campionat després d'imposar-se a Caixa Popular Manises A (70-50). Massalfassar, Godelleta, Meliana, Beniparrell, Xúquer, Carlet i Castelló també van alçar els trofeus de la resta de categories
Aquest cap de setmana s’han disputat les finals del 51é Campionat Autonòmic Trofeu El Corte Inglés de galotxa, una de les competicions més emblemàtiques de la pilota valenciana. Les finals de carrer es van celebrar a Montserrat, mentre que les de trinquet van tindre lloc a Massalfassar, reunint els millors equips de la temporada en una intensa jornada de pilota.
Carrer
En Primera carrer, Lanzadera Montserrat A va recuperar el títol autonòmic després d’imposar-se a Mobles Guillén Faura A per 70 a 55 davant la seua afició. Els montserraters van saber aprofitar el factor canxa per sumar un nou entorxat davant un conjunt faurer que va competir fins al final i que va mantindre les seues opcions durant bona part de la partida.
En Segona categoria de carrer, Lanzadera Montserrat B també va aconseguir proclamar-se campió en superar Massalfassar F per 70 a 55. Els montserraters van completar una gran actuació i van saber gestionar l'avantatge davant un conjunt massalfassí que va competir fins al final, però que no va poder evitar que el títol es quedara també a Montserrat.
Pel que fa a Tercera carrer, CPV Albuixech B es va proclamar campió després de superar CPV Albalat dels Sorells per 70 a 55 en una final molt igualada.
La final Juvenil va caure del costat del CPV Massalfassar, que va superar amb autoritat Caixa Popular Riba-roja per 50 a 20. Els de l’Horta Nord van dominar l’enfrontament des dels primers compassos i van acabar alçant el trofeu.
En la categoria femenina, Caixa Popular Godelleta es va proclamar campió després de derrotar Ovocity Marquesat per 70 a 35. Les godelletanes van mostrar una gran regularitat al llarg de la partida per convertir-se en les noves campiones autonòmiques.
Pel que fa a les categories de Curtes, la final de Primera va oferir una gran emoció fins al final. Autos Meliana B es va acabar imposant a Fontanería Miguel Bueno Meliana C per un ajustat 70 a 65 en un duel entre equips del mateix club. En Segona Curtes, Ajuntament de Beniparrell B va vèncer Ovocity Marquesat B per 70 a 65 en una altra final molt disputada. Per últim, en Tercera Curtes, CPV Meliana G va derrotar CPV Massalfassar E per 70 a 55 per a sumar el títol.
El CPV La Baronia revalida el títol de Primera trinquet
En les finals celebrades al trinquet de Massalfassar, el CPV La Baronia va tornar a demostrar el seu domini en la màxima categoria. Els de la Baronia es van imposar a Caixa Popular Manises A per 70 a 50 per a revalidar el títol de Primera trinquet i confirmar-se com el gran referent actual de la modalitat.
Respecte a Segona trinquet, Amics del Trinquet de Carlet A es va proclamar campió després de superar CP Almassora A per 70 a 35 en una final que va controlar des dels primers jocs. En Tercera trinquet, el CPV Xúquer GLB va derrotar Amics del Trinquet de Carlet B per 70 a 55 per a alçar el trofeu.
Finalment, en Quarta trinquet, CP Castelló A va aconseguir el campionat gràcies a una clara victòria per 70 a 15 davant CPV Tavernes Blanques.
Autoritats
Al llarg del cap de setmana, els trofeus i medalles van ser lliurats per Tino Bendicho, coordinador de Pilota de la GVA; Robert Margaix, alcalde de Massalfassar; Natasha López, regidora de Massalfassar; Ernest Buralla, alcalde d’Algímia d’Alfara; María Luisa Meliá, regidora d’Algímia d’Alfara; Raúl Espinosa, tècnic d’Esports de l’Ajuntament de Montserrat; Laura Sanjuán i Coral Espinosa, regidores de l’Ajuntament de Montserrat; Vicent Alfonso, alcalde d’Alfarb; Vicen Martínez, regidora de Beniparrell; Nicolau Claramunt, alcalde d’Albalat dels Sorells; Ángel Moya, regidor d’Albalat dels Sorells i Juanba Camarelles, Carlos Bermell i Elvira López, vicepresidents i vicepresidenta de la FPV.
- El Valencia CF contacta con el FC Volendam por el portero Kayne van Oevelen
- Comunicado Oficial del Valencia Basket sobre Matt Costello
- Matt Costello abandona Valencia Basket y firma un contratazo con su nuevo equipo
- Sorprendente destino Champions para el exvalenciansita Peter Federico
- Meunier habla de su eliminación del Mundial en pleno fichaje por el Valencia CF: 'El futuro nos promete emociones hermosas
- Una leyenda y un exjugador del Valencia CF para la selección de Italia tras la marcha de Gattuso
- El posible aplazamiento del Valencia-Betis depende de un jugador tras el Argentina - Suiza
- Colocan a Mikael Jantunen en el radar de Valencia Basket