Victoria i Isabel guanyen el II Trofeu l’Illa del Raspall
La parella es va imposar a Clara i Mar per 25-10 en la gran final celebrada en el trinquet de Rafelbunyol
El II Trofeu l’Illa del Raspall celebrat en el trinquet de Rafelbunyol va coronar a Victoria i Isabel com a campiones d'esta segona edició del torneig femení. La parella, que tenia a Isabel com a jugadora local, va aconseguir imposar-se a Clara i Mar per 25-10. Les campiones partien com a favorites i no van defraudar davant unes rivals que ho van posar molt complicat en l'arrancada de la gran final.
Les blaves van estar sempre per davant en els primers jocs amb l'avantatge del dau, sent Isabel qui va posar el VAL per a fer el quart joc que posava el 10-10 en el marcador. Clara i Mar estaven aguantant bé el pols però en el moment que van perdre la treta, les blaves els va costar recuperar el seu joc. Victoria va tornar a demostrar el seu gran estat de forma davant una Mar que va oposar gran resistència però que no va ser suficient per a batre a la valenciana, que sembla imparable en els últims campionats.
Victoria va tornar a conquistar un títol que va alçar en la primera edició al costat de Marina. Esta vegada va repetir com a campiona al costat de la mitgera local, Isabel, amb la qual ja ha compartit èxits en el passat, com la Lliga CaixaBank de 2024.
Prèviament a esta final, Àngela, Amparo i Anabel es van refer en una grandíssima partida pel bronze del campionat davant Vanessa, Julia i Mireia. Una prèvia que va tindre infinitat d'alternatives amb les roges arribant per davant al 15-10 però cedint al 15-20 després de dos jocs dominats per una gran Júlia. En l'equip roig va haver-hi reacció per a igualar a les mans de la mitgera de Moncada, que es va encarregar de tancar l'últim joc per a donar la victòria al seu equip (25-20).
En el lliurament de premis van participar diversos dels regidors que formen l'equip de govern de Rafelbunyol; la regidora d'Igualtat i diversitat, Alicia Piquer; la regidora de Benestar Social, Antonia Romero; el regidor de Servicis Urbans, Santiago Bellver; i el regidor de Desenrotllament urbà sostenible, Mario Carrera.
Puchol i Hilari classifiquen a la final del IX Trofeu Ciutat de Torrent
El trinquet José María Veguer va acollir la primera semifinal del IX Trofeu Ciutat de Torrent. L’equip de Puchol II i Hilari, amb Oscar com a feridor, va superar l’eliminatòria davant Jose Salvador, Héctor i Carlos per 60-35. La parella va començar prou fort amb un 40-20 que va deixar encaminada la classificació. Cal destacar la reaparició de Hilari als trinquets després de la seua última partida en la final de la Lliga CaixaBank 2026. El de Beniparrell va tindre que allunyar-se per lesió però va deixar bones sensacions en la seua tornada.
Memorial Amores de Petrer
El dissabte es va celebrar en el trinquet Abelardo Martínez el Memorial Francisco Amores Villena. La jornada va comptar amb dos partides de pilota professional per a commemorar la figura de l'alma màter de la pilota valenciana en el municipi de Petrer. La primera partida va ser favorable per a la parella d'Héctor i Rubén, que es van emportar la victòria per 60-35 contra Peye, Amores i Sáez. Mentres que la segona va ser per al jugador local Francés, que fent parella amb Salva es va imposar a Alejandro i Javi en una partida espectacular que va terminar 60-55.
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