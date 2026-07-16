El IV Campus d’Estiu de la FPV tanca una edició de rècord amb 74 participants entre Orba, Pelayo i Xilxes
Alumnat de les tres províncies han gaudit en unes setmanes marcades per la formació, la convivència, la diversió i les visites de pilotaris professionals
El IV Campus d’Estiu de la Federació de Pilota Valenciana ha posat el punt final a una edició celebrada entre el 29 de juny i el 17 de juliol amb un total de 74 xiquets i xiquetes que han participat en els campus celebrats a Orba, el trinquet de Pelayo i Xilxes, una seu a cadascuna de les tres províncies de la Comunitat Valenciana.
La quarta edició, la d’enguany, ha registrat una participació rècord, amb un increment de més del 57% respecte a 2025 i més del doble que en 2024, consolidant els campus d'estiu de la FPV com una de les principals activitats de promoció de la pilota valenciana durant el període estival.
Els tres campus han compartit una mateixa filosofia basada en l'aprenentatge de totes les modalitats del nostre esport, amb sessions de raspall, escala i corda, galotxa, frontó, llargues, one wall i altres modalitats internacionals, a més de tallers de guants, partides adaptades, activitats multiesportives, jocs aquàtics i nombroses dinàmiques de convivència que han permés als participants continuar practicant pilota també durant les vacances.
Presència de figures de l'elit de la pilota valenciana
Un dels grans atractius ha tornat a ser la presència de figures de l'elit de la pilota valenciana. A Orba, els alumnes van compartir experiències amb Júlia, Tomàs II, Vercher i Giner; al trinquet de Pelayo van visitar el campus Iván, Anabel i Salva de Massamagrell; mentre que a Xilxes els protagonistes van ser Murcianet, Clara Barrachina i José Salvador, que van entrenar amb els més menuts i van transmetre la seua experiència dins i fora dels terrenys de joc.
El número u del raspall, Iván, va visitar el trinquet de Pelayo on va destacar que els xiquets "són el futur de la pilota i cal cuidar-los i fer-los entendre els valors de l’esport i la importància de que coneguen i entrenen a un espai com Pelayo”.
En la mateixa línia es va expressar Tomàs II en la seua estància al Campus d'Orba. El pilotari professional d’escala i corda va remarcar. "La continuïtat en la pilota és molt positiva durant l'estiu. El campus és important perquè els xiquets i les xiquetes de la comarca que habitualment entrenen per separat puguen reunir-se, jugar junts i passar-s'ho molt bé. És una activitat d'estiu molt divertida i és fonamental que continuen jugant a pilota durant tot l'any".
Durant la seua visita al campus de Xilxes, la pilotaria professional de raspall, Clara Barrachina, va destacar la importància d'aquestes trobades perquè els joves tinguen referents propers. "Hem estat parlant de com vaig començar jo com a jugadora i com ells es poden veure reflectits perquè continuen jugant i no es desmotiven si es troben dificultats. La constància és el que fa aplegar lluny en l'esport i les visites dels professionals ajuden a donar exemple de fins on es pot arribar", va assenyalar.
Balanç molt possitiu
Les tres seus han deixat un balanç molt positiu tant per part de l'alumnat com del cos tècnic, que ha destacat la implicació dels participants i el gran ambient viscut durant les tres setmanes d'activitat. Els campus han tornat a convertir-se en un espai on, més enllà de perfeccionar la tècnica, els més joves han compartit experiències, han fet noves amistats i han reforçat el seu vincle amb l'esport més valencià.
Amb el tancament de l'edició de 2026, la Federació de Pilota Valenciana reafirma la seua aposta per uns campus que s'han consolidat com una ferramenta fonamental per fomentar també en estiu la pràctica de la pilota entre les noves generacions i garantir el relleu del nostre esport a través de la formació, la convivència i la il·lusió dels més menuts.
- Comunicado sorpresa del Valencia Basket
- Meunier ya es oficial y explica por qué fichó por el Sunderland... dejando plantado al Valencia CF
- Solución a la crisis en el lateral derecho: urgencia del Valencia CF en el mercado de fichajes
- La salida de Cenk Özcakar del Valencia CF se calienta con el Schalke como principal favorito
- ¿Cuánto dinero ganan los jugadores de España si conquistan el Mundial? La millonaria prima que cobraría cada futbolista
- Última hora en la operación portería | Kayne Van Oevelen empuja para fichar por el Valencia CF
- ¿Por qué ha dejado plantado Meunier al Valencia CF?
- Estos son los mejores laterales derechos gratis del mercado de fichajes