Victoria, Marina i Mar Alfonso alçen el Trofeu de Massalfassar
L’equip blau va remuntar un 15-05 per a guanyar el títol davant Ana, Mireia i Marta Muedra en la gran final
El primer Trofeu Massalfassar de raspall femení va deixar este dimarts a les primeres guanyadores del campionat. Victoria, Marina i Mar Alfonso van alçar el títol en una final que va oferir el que prometia davant Ana, Mireia Badía i Marta Muedra. Les blaves van aconseguir donar-li la volta a una partida que va començar amb tot en contra i que va acabar amb un 15-25 en el marcador.
Les roges van triar començar al dau en la reballada convertint el primer joc de la final. Les blaves van respondre immediatament a les mans de Victoria per a posar el 5-5. En eixos primers jocs de tanteig, el trio d'Ana semblava estar molt més còmode sobre el trinquet de Massalfassar, i això es va demostrar en els següents amb dos jocs consecutius (15-05).
La final estava molt encaminada per al trio d'Ana, Mireia i Marta Muedra, que van començar a patir a les mans de Victoria. La valenciana va dominar des del dau per a retallar diferències i després Marina i una valenta Mar Alfonso es van contagiar en el resto per a posar el 15-15. Les roges continuaven mantenint l'avantatge del dau, però els nervis s'apoderaven en eixe costat del trinquet.
Les blaves van aprofitar el moment de debilitat per a continuar fent mal i sorprenent novament des de la resta. La partida s'acabava de decantar per a les campiones des del dau. Victoria analitzava la final després d'alçar el trofeu: “És un trinquet més xicotet del normal i amb la treta d'Ana ens costava molt aguantar des del resto. Teníem la partida en contra i elles comencen trencant el joc. A partir d’eixe moment hem entrat en partida i elles dubtaven un poc més. Això ens ha permés donar-li la volta a la partida”. La valenciana hablaba también de su gran nivel en los últimos campeonatos y de cómo se ha sentido con sus compañeras: “Me he encontrado muy a gusto hoy. Con Marina he jugado bastante, venimos de ganar la Lliga CaixaBank y en clubes también jugaba con ella. Con Mar es verdad que he jugado muy poco, pero creo que se juega muy fácil con ellas. Cada una ha hecho su trabajo y eso se ha notado a la hora de jugar”.
L'alcalde de Massalfassar, Robert Margaix, i la regidora d’Esports, Natacha López, van lliurar els trofeus a les campiones i subcampiones de la primera edició del trofeu de raspall femení en el municipi de l’Horta Nord.
Diari, Lorja i Momparler guanyen la semifinal de Xeraco
La segona semifinal del V Trofeu Ajuntament de Xeraco 2026 va deixar este dimarts la victòria de Diari, Lorja i Momparler sobre Montaner, Bossio i Jose per 25-10. Els blaus van dominar en l'inici sorprenent amb un 20-00 aclaparador. El de Quatretonda va reaparéixer en competició professional davant un dur rival com Montaner, però va demostrar estar a un gran nivell. Lorja i Momparler van acompanyar amb molt d'encert al seu resto, mentres que en l'equip roig el d’Almiserà aconseguia contindre la situació.
Amb la semifinal encarrilada, els blaus van baixar el nivell i això va permetre als seus rivals sumar dos jocs consecutius que alçaven els dubtes en el trinquet. Però els finalistes van tornar a recuperar sensacions per a tancar un joc que va poder complicar l'eliminatòria. El trio de Diari es mesurarà en la gran final a Moltó, Murcianet i Marc Ortega el pròxim 27 de juliol en el trinquet de Xeraco.
- España es ninguneada por la FIFA tras ganar el Mundial
- El entrenador del Leeds United deja de lado a Ramazani
- ¿Qué pasó entre Ayala y Dani Olmo? La redes alucinan con su feo gesto
- ¿Quién es el Flaco López? El único jugador de Argentina que vio a España levantar la copa del mundo
- La defensa de Ibrahimovic a España: 'Le daría un cabezazo
- Messi ‘huye de Argentina’ y deja este mensaje tras perder la final contra España
- Horario y dónde ver el partido de pretemporada del Valencia CF ante el Eldense
- Subastan a un ex del Valencia CF en la Premier League