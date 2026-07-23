La Diputació destina 180.000 euros perquè la UPV desenvolupe un guant d'iniciació
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, es reunix amb el rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla
La Diputació de València té previst aprovar dimarts que ve la subvenció de 180.000 euros a la Universitat Politècnica de València (UPV) per al desenvolupament d'un nou guant de protecció per a jugar a la pilota valenciana, que estarà dirigit especialment als qui es troben en període d'iniciació.
Concretament, el projecte, que ja està definit, es durà a terme per l'Institut de Biomecànica (IBV). L'objectiu és el desenvolupament d'un guant de protecció que siga còmode, fàcil d'usar, ràpid de col·locar, que complisca amb la funcionalitat requerida per a este esport i que protegisca adequadament reduint el risc de patir lesions. Este guant anirà destinat a jugadors amateurs per al seu ús en les modalitats d’Escala i corda i Raspall, explorant la possibilitat que un mateix guant puga servir per a les dos modalitats.
Més protecció
Es tracta de facilitar el procés de protecció, ara molt laboriós i lent, la qual cosa dificulta la pràctica i expansió d'este esport entre els aficionats no professionals. Per a donar solució a este aspecte, es pretén elaborar un guant de protecció similar al dels guants que ja s'usen en altres esports de pilota com per exemple en la pilota basca, però adaptat a la idiosincràsia del nostre esport autòcton.
Per a l’execució del prototip, s'analitzarà l'antropometria de la mà usant la base de dades antropomètrica que posseïx l'IBV consistent en més de 10.000 escanejats corporals. S'utilitzaran tècniques avançades de tractament de formes humanes per a estudiar la variabilitat de l'anatomia de la mà de la població. Esta informació permetrà dissenyar adequadament el guant per a assegurar l'ajust al major percentatge possible de població objectiu, proporcionant d'esta manera un bon nivell de confort i rendiment.
“Ens vam comprometre a defendre el nostre i és el que estem fent, amb este projecte volem facilitar la pràctica de la pilota valenciana per a així promoure el nostre esport autòcton”, ha explicat el president de la Diputació de València després de reunir-se amb el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Capilla, qui ha qualificat este projecte de “molt il·lusionant i important per a la valenciania”. També sobre pilota valenciana, Capilla ha explicat que han parlat sobre com promocionar el trinquet de la UPV entre les desenes de milers de jóvens estudiants.
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