CIMA Alfafar s’estrena amb victòria en la presentació de l’Open de Frontó 2026
Este diumenge s’ha presentat la nova edició del Trofeu President Diputació de València, que comptarà amb sis equips masculins i per primera vegada amb modalitat femenina
El frontó del Centre Instrictiu Musical d’Alfafar ha acollit este diumenge la presentació i la partida inaugural de l'Open de Frontó 2026 - Trofeu President de la Diputació de València, que en esta edició ha comptat com a gran novetat amb la incorporació de modalitat femenina. En la competició masculina, sis parelles repartides en dos grups tractaran de classificar a les dos últimes rondes del trofeu després de passar per Chera, Meliana, Vinalesa, Alginet, Vilamarxant, Almussafes (escenari en el qual es jugaren les semifinals) i de nou Alfafar, municipi que coronarà als campions i campiones.
Presentació
L'acte va comptar amb la presència del president de la Diputació de València, Vicent Mompó; que posava en valor el suport a la pilota valenciana. “Arribem a les institucions no sols per a fer les coses bé, també per a reivindicar lo nostre, i no hi ha res més nostre que la pilota. Este cap de setmana hem tingut raspall en hòmens i dones, i hui comencem este Open de Frontó en el qual esperem que la gent disfrute. Les institucions estem al costat de la pilota i continuarem lluitant pel nostre esport".
El president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, va agrair en la seua intervenció la labor de les institucions. “La Diputació de València sempre ha estat al costat de la pilota i en este cas recolçant també amb este Open de Frontó. Dese fa molts anys el seu president sempre està tant en la inauguració del campionat com en les finals, i hui ha sigut l'encarregat de fer la primera reballada d'esta edició”.
L'acte també va comptar amb la presència del diputat d'Esports i regidor de l'Ajuntament de Meliana, Pedro Cuesta; el Coordinador de Pilota en la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el portaveu de Vox en la Diputació de València, Sergio Pastor; la portaveu del PP en Les Corts Valenciana, Laura Chuliá; el president del Centre Instructiu Musical d'Alfafar, Javier Juan; els regidors d'Alfafar: Arcadio del Real, Encarna Muñoz, Roberto Alacreu, Marcos González, Carles Muñoz, Fina Carreño i Amparo Carreño; l'alcalde d'Almussafes, Toni González, i el seu regidor d’Esports Pau Bosch; l'alcalde de Vinalesa, Javier Puchol i el regidor d’Esports, Agustín Ruiz; el regidor d'Esports de Vilamarxant, Julio Zarzo; la presidenta del CPV Quart de Poblet, Ana La Torre; i els regidors d'Alginet, Alfonso Saldaña i Andrea Calatayud.
Partida inaugural
La jornada va comptar amb tots els jugadors i part de les jugadores que formaran part del torneig i que es repartiran de la manera següent: el Grup A masculí el conformaran: l’Ajuntament de Meliana, representat per Bueno i Francés; l’equip de Vilamarxant, amb Moro i Alejandro; i per últim l’equip de CIMA-Alfafar, que compta amb Jose Salvador i Pasqual. Precisament dos d'estos tres equips es van enfrontar en la partida inaugural, sent l'equip local de CIMA-Alfafar el primer a sumar la victòria després d'imposar-se per 41-29 a l'equip de Meliana. Directe
El grup B el conformaran els equips de Vinalesa, amb Puchol II i Alex Alandes, vigent campió en la passada edició; Pere Roc II i Jokin en representació de l'Ajuntament d'Alginet; i per part del CPV Quart de Poblet serà la parella composta per Diego i Adrián.
En la modalitat femenina, la competició arrancarà en semifinals amb la partida entre Ana i Mireia Badía, que es jugaran el passe a la final contra Mar i Mar Alfonso. La segona eliminatòria serà entre Victoria i Clara contra Júlia i Amparo.
La competició conclourà el diumenge 30 d’agost al frontó d’Alfafar amb doble final. A les 10:00 hores es decidirà el títol femení i, a les 11:30 hores, serà el torn de la gran final masculina, que proclamarà els campions de la tercera edició de l’Open de Frontó Trofeu President de la Diputació de València.
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