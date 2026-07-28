Diari, Lorja i Momparler s’enduen el títol del V Trofeu Ajuntament de Xeraco
El trio guanya en la gran final davant Moltó, Murcianet i Marc Ortega per 25 a 15
El trinquet de Xeraco es va engalanar ahir per acollir la gran final de la cinquena edició del Trofeu Ajuntament de Xeraco on s’enfrontaven dos trios que van oferir una gran final a un públic que va tornar a omplir les graderies tot i la calor.
Partida del dia a dia
La vesprada va començar amb una partida del dia a dia entre les parelles de Favarero i Alejandro contra Ramón i Terrades. La parella blava començava per davant al marcador amb un joc molt compacte i en equip que els situava 15 per 5 per davant. Tot i això, el duet de Favarero i Alejandro es va anotar quatre jocs consecutius per arribar al iguals a 20. L´últim joc va caure del costat roig que signa una gran remuntada (25-20).
Final
Tot seguit va arribar el plat fort, la gran final entre els equips de Moltó, Murcianet i Marc Ortega, de roig, i de Diari, Lorja i Momparler, de blau. El duel va ser vibrant amb dos rests amb bona treta, dos mitgers que sempre s’ho deixen tot a la canxa i dos punters que tanquen molt de quinze i sempre estan atents per a parar-la. La reballada va tindre com a convidat de luxe al pilotari basc professional, Erik Jaka.
La partida va començar amb la moneda del costat blau, que es va anotar el primer joc des del dau després de remuntar un val roig. El segon joc, també lluitat, va caure de l’equip al dau, el roig, que igualava a 5 el tanteig. El trio capitanejat per Diari no van baixar els braços i es va anotar el 10 a 5 des del dau també. El mateix va ocórrer al quart joc, on els rojos, amb un gran Marc a la punta, van igualar a 10 també des del dau.
El cinquè joc va ser també molt disputat però va tornar a caure dauer i els blaus tornaven a estar per davant amb un grandíssim Diari a la treta (10-15). El sisè joc va ser clau, ja que els blaus van trencar el dau i van passar amb avantatge a la treta (10-20). Els rojos, amb bon fer de Murcianet se posaven a un joc de distància i passaven al dau (15-20). Tot i estar al rest, l’últim joc va ser blau i també el títol del V Trofeu Ajuntament de Xeraco (15-25).
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