Jose Salvador i Pasqual (CIMA), i Ana i Mireia, conquisten l’Open de Frontó 2026
La parella del Centre Instructiu Musical d’Alfafar va superar per 41-35 al ‘Moro’ i Alejandro (Ajuntament de Vilamarxant) en el Frontó d’Alfafar. Ana i Mireia Badia es van imposar per 32-23 a Victoria i Clara en la primera final femenina de la competició
Les finals de l’Open de Frontó 2026 van coronar este diumenge els campions de les modalitats masculines i femenines al Frontó d’Alfafar, on Jose Salvador i Pasqual, representants del Centre Instructiu Musical d’Alfafar (CIMA), van alçar el títol masculí davant de la seua afició. Mentres que Ana i Mireia Badia van inscriure el seu nom com les primeres campiones femenines de la competició en una nova fita de la pilota valenciana.
Final femenina
La jornada va començar amb la celebració de la primera final femenina de la història de la competició. Ana i Mireia Badia es van proclamar campiones després de superar per 32-23 la parella formada per Victoria i Clara. La partida va començar amb molta igualtat, en alternatives en el marcador durant els primers compassos. Va ser a partir del 9-7 quan les campiones es van situar definitivament per davant i començaren a construir el seu avantatge.
L’equip roig va ampliar progressivament la diferència amb parcials de 12-8 i 14-9, encara que Victoria i Clara van continuar oposant resistència. Les blaves es van mantindre dins de la final i arribaren a acostar-se a tres punts, però Ana i Mireia no van baixar el nivell i tornaren a obrir distàncies fins al 25-19.
Mireia va completar una gran actuació en la posició de puntera, des d’on va dificultar el joc de les seues rivals, mentre que Ana va aportar la solidesa i regularitat que la caracteritzen per a controlar els moments decisius. La parella roja va confirmar el seu domini en el tram final i va tancar la gran final per 32-23. El triomf va culminar amb el reconeixement per a Ana, nomenada com a millor jugadora del campionat. La de Beniparrell i la de Massamagrell van confirmar així la seua solidesa al frontó i inscrigueren el seu nom com les primeres campiones femenines professionals.
Final masculina
La competició va concloure al mateix escenari on la va començar l’equip campió, el Centre Instructiu Musicla d’Alfafar. Jose Salvador i Pasqual van inaugurar el campionat i el van tancar este diumenge tancant el cercle davant Moro i Alejandro (Ajuntament de Vilamarxant) per 41-35.
La final masculina va començar a un ritme trepidant i amb alternatives. Moro i Alejandro van prendre la iniciativa i es van situar 9-6. La resposta dels blaus no va tardar a arribar. Un gran moment de Pasqual els va permetre capgirar el marcador al el 9-11 i ampliar posteriorment l’avantatge fins al 11-14.
La parella de Vilamarxant va reaccionar de la mà d’un Alejandro molt encertat. Els campions de l’Autonòmic de Frontó per Parelles van igualar la partida a 15 i recuperaren el domini al marcador (20-17), confirmant les contínues alternatives que marcaren la primera meitat de la final.
Amb el marcador en contra va arribar el parcial decisiu. Jose Salvador, va neutralitzar, no sense dificultats, el potencial de Moro en l’enfrontament al rest. Els representants de CIMA encadenaren huit punts consecutius per transformar el 20-17 en un 20-25. Durant esta reacció, Pasqual va completar un punt de gran dificultat que fins i tot va despertar el somriure d’Alejandro, qui coneix bé el potencial d’un dels jugadors més destacats de l’especialitat.
L’equip de Vilamarxant va protagonitzar dos intents de remuntada i va arribar a situar-se a només un punt amb el 28-29. La partida va entrar en el seu tram de màxima tensió, però els representants del club local van mantindre la serenitat i tornaren a obrir distàncies amb el 33-37. La parella del CIMA va gestionar millor els últims punts i va tancar la victòria amb el definitiu 35-41.
Autoritats
L’acte de lliurament de trofeus va comptar amb la presència de la diputada de les Corts Valencianes Laura Chulià; el diputat d’Esports de la Diputació de València, Pedro Cuesta; el diputat provincial Sergio Pastor; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el coordinador de Pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; l’alcalde d’Alfafar, José Ramón Adsuara; i el president del Centre Instructiu Musical d’Alfafar, Javier Juan.
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