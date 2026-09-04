Presentada la 40 edició de l’Interpobles Gran Premi Edicom de galotxa
El campionat reuneix 90 equips de 33 clubs diferents i arranca aquest cap de setmana. Godelleta i Pelayo acolliran les finals de carrer i de trinquet els dies 12 i 13 de desembre
Una nova edició del Campionat Interpobles Trofeu Edicom està a punt de començar. Ja es coneixen els equips que participaran en cadascuna de les categories de carrer, trinquet i curtes. Encara ens falten per conéixer els equips de les categories escolars.
Seran un total de 90 els equips que participen en aquesta 40 edició d’un torneig amb solatge que comptarà amb 10 categories: Primera carrer, Segona carrer, Femenina carrer, Primera Curtes, Segona Curtes, Tercera Curtes, Primera trinquet, Segona trinquet, Tercera trinquet i Juvenils.
Presentació
L’acte de presentació, celebrat a la seu de l’empresa Edicom, al Parc Tecnològic de Paterna, va comptar amb la presència del responsable de marketing de Edicom, Enrique Buenaventura; el diputat d’Esports de la Diputació de València, Pedro Cuesta; el coordinador de pilota valenciana de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; l'alcaldessa de Godelleta, Amparo Pardo; la regidora de cultura i festes de Godelleta, Paqui Rico; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; i el vicepresident de la FPV de l'àrea de galotxa, Juanba Camarelles; a més de jugadors, jugadores i representants dels equips que participaran en el campionat.
Com va destacar Enrique Buenaventura, "L'empresa Edicom i la Pilota Valenciana tenen en comú la familiaritat que es viu als trinquets i als carrers de pilota. Des de Edicom ens sentim molt identificats amb els valors de la pilota".
En opinió de Pedro Cuesta, "És molt important per a la Diputació de València reforçar la pilota valenciana, però també valorar la inversió privada i Edicom sempre està junt amb la pilota".
En paraules d'Amparo Pardo, "És un orgull per a nosaltres rebre les finals de l’Edicom a la nostra localitat. Godelleta és un referent en el món de la galotxa i sempre estarem donant suport".
Segons Vicent Molines, "Hui es celebra el 40 aniversari de l’Interpobles de galotxa i 20 anys al costat de l'empresa Edicom. Hem de tindre clar que este campionat tots els jugadors i jugadores són del mateix club i això fa que tinga una senya pròpia d’identitat".
Per a Juanba Camarelles, "La galotxa té molta força i massa social i es veu reflectit en el nombre de participants i en la qualitat de les partides, encetem l'Interpobles Edicom 2026 amb molta força".
Participants
Els clubs que participen enguany seran CPV Alberic, CPV Bonrepòs i Mirambell, CPV Riba-roja de Túria, CPV Castelloner, CPV Val i 30, CPV Tamborí, CPV Albuixech, CPV Alfara del Patriarca, CPV Almenara, CPV Balatans, CPV Beniparrell, CPV Borbotó, CPV Onda, CPV Picanya, CPV Faura, CPV Foios, CPV Godella, CPV La Baronia, CPV Llíria, CPV Manises, CPV Marquesat, CPV Massalfassar, CPV Meliana, CPV Montserrat, CPV Nàquera, CPV Ontinyent, CPV Pelayo, CPV Petrés, CPV Quart de les Valls, CPV Tavernes Blanques, CPV Trinquet de Torrent, CPV Xúquer de Sueca i Sociedad Pelotari Godelleta.
Els clubs amb més representació enguany són el CPV Meliana amb 11 equips, mentre que CPV Foios i CPV Manises comptaran amb set formacions cadascun. També tindran una presència destacada CPV Faura i CPV Marquesat, amb sis equips cada club. La categoria més nombrosa serà Tercera curtes amb 12 conjunts pels 11 amb què comptarà Tercera trinquet. En Primera carrer hi haurà nou equips repartits en dos grups dels clubs de Borbotó, Marquesat, Massalfassar, Meliana, Faura, Albuixech, Beniparrell i Montserrat.
Calendari
El torneig donarà inici el pròxim cap de setmana, 5 i 6 de setembre. La fase regular d’aquest 40é Interpobles Gran Premi Edicom s’estendrà fins el 15 de novembre mentre que les semifinals estan previstes per als dies 22 i 29 de novembre. Les finals de totes les categories se celebraran els dies 12 i 13 de desembre de 2026. Godelleta acollirà les partides pels títols de la modalitat en carrer i Pelayo les de la modalitat en trinquet.
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