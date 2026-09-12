Pere Roc II i Nacho debuten amb victòria
L’equip que representa a La Nucía va guanyar per 60-35 al trio de Puchol, Hèctor i Rubén (Ajuntament de Vinalesa)
El trinquet de Pedreguer va acollir el debut dels equips de Pere Roc II i Nacho (La Nucia) i el de Puchol II, Hèctor i Rubén (Vinalesa). En el municipi de La Marina Alta, la parella es va imposar amb molta claredat al trio per 60-35. La primera jornada va deixar grans sensacions per als representants de La Nucia amb un Pere Roc II que va demostrar que vol revalidar el títol conquistat la temporada anterior.
El trio va aguantar bé els primers jocs d'una partida que va acabar per trencar-se just en el seu equador. Pere Roc II va destacar en el dol particular de restes imposant-se i portant el marcador al 40-30, moment clau que va acabar de desbalancear la partida. Els rojos van agafar avantatge i la moral suficient per a dominar cada vegada més els quinzes, que se li negaven al trio. Els representants de l'Ajuntament de Vinalesa no van aconseguir recuperar-se i van acabar cedint sense aconseguir puntuar.
La Copa viatja a Benissa i Burriana
Este diumenge el trinquet de Benissa acollirà la partida inaugural de la Copa Caixa Popular de raspall femení Pro1 amb el debut dels equips d’Ana i Marina (Ajuntament d’Orba) contra Irene, Natalia i Isabel (Ajuntament de Rafelbunyol). La partida obrirà la doble jornada del trinquet a partir de les 10:00 hores, amb l'al·licient que en els dos equips figuren dos de les vigents campiones, la reste de Beniparrell i la mitgera de Navarrés. Una altra de les grans notícies de la partida és el retorn d'Irena a un gran campionat professional.
La segona partida en el trinquet de Benissa serà perquè debute un altre campió de l'Individual, Giner, que al costat de Tomàs II representarà a l'Ajuntament de Murla i de La Vall de Laguar. El número u també torna a una competició que es va perdre l'any passat per lesió i el farà front a un trio que apunta alt per al campionat amb una altra resta que torna després de perdre's l'Individual. Lluis De la Vega representarà a l'Ajuntament d'Almussafes al costat de Salva i Carlos, dos jugadors experimentats que consoliden la candidatura del trio a la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1.
A les 11:30 hores s'estarà jugant també en el trinquet de Borriana una altra gran partida entre Alejandro i Hilari (Montserrat) contra Jose Salvador, Conillet i Àlvaro Mañas (Orba). Serà la segona partida del campionat per a la parella, que ve de traure un punt de la derrota davant l'equip de Salva Palau, Pere i Bueno en el trinquet de Guadassaur. Aleandro i Hilari van fer un gran esforç sumant un valuós punt en una partida on van acabar exhaustos. Tan contrari com per al trio que representarà esta edició a Orba, que debutarà en esta Copa amb la resta de Quart de les Valls en plena forma després de conquistar l'Open de Frontó.
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