Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LizancosCuerpo técnico Valencia BasketRayo Vayencano VallecasKiat LimPróximo partido Valencia CFArenal Sound
instagram
COPA CAIXA POPULAR

Pere Roc II i Nacho debuten amb victòria

L’equip que representa a La Nucía va guanyar per 60-35 al trio de Puchol, Hèctor i Rubén (Ajuntament de Vinalesa)

Primera partida de Copa per als equips de La Nucía (roig) i Vinalesa (blau).

Primera partida de Copa per als equips de La Nucía (roig) i Vinalesa (blau). / FEDPIVAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

FEDPIVAL

València

El trinquet de Pedreguer va acollir el debut dels equips de Pere Roc II i Nacho (La Nucia) i el de Puchol II, Hèctor i Rubén (Vinalesa). En el municipi de La Marina Alta, la parella es va imposar amb molta claredat al trio per 60-35. La primera jornada va deixar grans sensacions per als representants de La Nucia amb un Pere Roc II que va demostrar que vol revalidar el títol conquistat la temporada anterior.

El trio va aguantar bé els primers jocs d'una partida que va acabar per trencar-se just en el seu equador. Pere Roc II va destacar en el dol particular de restes imposant-se i portant el marcador al 40-30, moment clau que va acabar de desbalancear la partida. Els rojos van agafar avantatge i la moral suficient per a dominar cada vegada més els quinzes, que se li negaven al trio. Els representants de l'Ajuntament de Vinalesa no van aconseguir recuperar-se i van acabar cedint sense aconseguir puntuar.

La Copa viatja a Benissa i Burriana

Este diumenge el trinquet de Benissa acollirà la partida inaugural de la Copa Caixa Popular de raspall femení Pro1 amb el debut dels equips d’Ana i Marina (Ajuntament d’Orba) contra Irene, Natalia i Isabel (Ajuntament de Rafelbunyol). La partida obrirà la doble jornada del trinquet a partir de les 10:00 hores, amb l'al·licient que en els dos equips figuren dos de les vigents campiones, la reste de Beniparrell i la mitgera de Navarrés. Una altra de les grans notícies de la partida és el retorn d'Irena a un gran campionat professional.

Ana fent la treta.

Ana fent la treta. / FEDPIVAL

La segona partida en el trinquet de Benissa serà perquè debute un altre campió de l'Individual, Giner, que al costat de Tomàs II representarà a l'Ajuntament de Murla i de La Vall de Laguar. El número u també torna a una competició que es va perdre l'any passat per lesió i el farà front a un trio que apunta alt per al campionat amb una altra resta que torna després de perdre's l'Individual. Lluis De la Vega representarà a l'Ajuntament d'Almussafes al costat de Salva i Carlos, dos jugadors experimentats que consoliden la candidatura del trio a la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1.

Giner alça la pilota des de terra.

Giner alça la pilota des de terra. / FEDPIVAL

A les 11:30 hores s'estarà jugant també en el trinquet de Borriana una altra gran partida entre Alejandro i Hilari (Montserrat) contra Jose Salvador, Conillet i Àlvaro Mañas (Orba). Serà la segona partida del campionat per a la parella, que ve de traure un punt de la derrota davant l'equip de Salva Palau, Pere i Bueno en el trinquet de Guadassaur. Aleandro i Hilari van fer un gran esforç sumant un valuós punt en una partida on van acabar exhaustos. Tan contrari com per al trio que representarà esta edició a Orba, que debutarà en esta Copa amb la resta de Quart de les Valls en plena forma després de conquistar l'Open de Frontó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents