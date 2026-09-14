Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LizancosCuerpo técnico Valencia BasketRayo Vayencano VallecasKiat LimPróximo partido Valencia CFArenal Sound
instagram

Torreblanca, Xert, Traiguera i Beniparrell han acollit la X edició del Campionat Autonòmic de frare

Més d’un centenar de jugadors han participat en aquesta modalitat en recuperació durant el cap de setmana

1a categoria

1a categoria

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

FEDPIVAL

Les localitats de Torreblanca, Xert, Traiguera i Beniparrell van celebrar aquest cap de setmana la desena edició del Campionat Autonòmic de Frare, una modalitat cada volta més practicada i que s’està aconseguint recuperar a poc a poc amb la celebració d’aquest tipus de tornejos i el suport de la Diputació de Castelló, les localitats que acullen la competició i els clubs de pilota que col·laboren.

El divendres 18 en Sant Joan de Moró es celebrarà una trobada i s’incorporarà la localitat com a nova seu del campionat i en Beniparrell jugaran les categories, benjamí, aleví, infantil i cadet.

Aquest any, més d’un centenar de pilotaris han participat en aquesta competició de nivell autonòmic que s’ha disputat en les categories de Primera, Segona, Tercera, Veterans, Femenina, Mixta, Rendiment i Recreativa. Un total de 79 equips per a fer les delícies d’un públic que es va divertir amb la igualtat de les partides i la fluïdesa de joc ofert pels participants.

En Primera, categoria disputada íntegrament el dissabte de vesprada, van competir huit equips. Els guanyadors van ser l’equip de Casa de los Navarros/ CPV Moncofa amb Andoni i Vicent Arnau. La parella va vèncer en la final al conjunt del CPV Castelló A, amb Lluis Ramos i Ferrán Padilla per 15 a 5. Unes finals de Primera molt disputades i amb una gran participació, que va ser que el públic disfrutara d’aquesta modalitat en recuperació la vesprada del dissabte al trinquet de Traiguera.

En Segona Alfara del Patriarca amb Carles i Pepe han aconseguit la victòria per 15-13 davant la formació de Socarrades Campanar amb Edu i Kike. Va ser una final molt disputada a la jornada del diumenge de matí en Traiguera.

2a categoria

2a categoria / Fedpival

Quant a Tercera categoria, que es va realitzar al trinquet de Torreblanca, la parella guanyadora va ser també del CPV Moncofa amb Álvaro i Pablo, que es va alçar amb el títol després de superar en la final a CPV Catelló G format per María i Samuel per un tanteig de 15-6.

En allò referent a la categoria Veterans A , també celebrada a Traiguera, els vencedors van ser els integrats de Gengis Kam amb Juan Valero i Fede Oliva, que van desfer-se en la final del CPV Vistabella format per Ximo i Toni.

Pel que fa als Veterans B, van guanyar la formació del CPV Almussafes amb Lluis, Rafa i Rafa Cañete davant l’equip de CPV Vilamarxant format per Pedro i Ramiro per un tanteig de 2-15.

Al trinquet de Xert, es va disputar la categoria Recreativa A, els guanyadors van ser la formació de Laborfis Val i 30 format per Adrián i Miguel, que va aconseguir el triomf davant el Arrea-li Bona amb Álex i Albert per un marcador de 15-10.

3a categoria

3a categoria / Fedpival

El diumenge de matí, es va continuar amb el segon grup d’aquesta categoria i la formació del CPV Carcaixent es va alçar amb el títol de campions.

A Beniparrell, el divendres de vesprada, es va disputar la final de la categoria femenina, on es van enfrontar en la gran final les formacions del CPV Beniparrell amb Noelia, Júlia i Mireia contra Casa de los Navarros B format per Maria i Sonia. El resultat final va ser de 11 per 3. A continuació, es van jugar les finals de la categoria Mixta amb l’equip de Selvatge format per Ferrán i Sara com ha vencedor.

Per últim, a la categoria Juvenil el CPV Meliana amb Adolfo i Rubén de la Cruz i Rubén de Fez van alçar el títol de campions després de guanyar al CPV La Baronia B format per David, Borja i Dominic per un ajustat 15 a 12. Aquesta final es va celebrar al trinquet de Torreblanca el dissabte de vesprada.

Noticias relacionadas

Categoria femenina

Categoria femenina / Fedpival

Cal destacar que en les entregues de premis i detalls van estar presents durant el cap de setmana per Susana Sanz, alcaldessa de Xert; l’alcalde de Traiguera, Javier Ferrer; l’alcaldessa de Torreblanca, Tania Agut; el regidor d’Esports de Xert; Juan Jesús Jovaní; regidora de Beniparrell, Vicen Martínez; regidor d’Esports, els regidors de Xert, Jordi Gil i Ferrán Beltrán; Diego Cervera; els regidors de Traiguera, Paco Doménech i Saray Domingo; el president del FIJB, Pedro López; Noemí Torrijos, presidenta del club pilotari Castelló i el vicepresident de la FPV, Carlos Bermell.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents