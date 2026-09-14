Torreblanca, Xert, Traiguera i Beniparrell han acollit la X edició del Campionat Autonòmic de frare
Més d’un centenar de jugadors han participat en aquesta modalitat en recuperació durant el cap de setmana
Les localitats de Torreblanca, Xert, Traiguera i Beniparrell van celebrar aquest cap de setmana la desena edició del Campionat Autonòmic de Frare, una modalitat cada volta més practicada i que s’està aconseguint recuperar a poc a poc amb la celebració d’aquest tipus de tornejos i el suport de la Diputació de Castelló, les localitats que acullen la competició i els clubs de pilota que col·laboren.
El divendres 18 en Sant Joan de Moró es celebrarà una trobada i s’incorporarà la localitat com a nova seu del campionat i en Beniparrell jugaran les categories, benjamí, aleví, infantil i cadet.
Aquest any, més d’un centenar de pilotaris han participat en aquesta competició de nivell autonòmic que s’ha disputat en les categories de Primera, Segona, Tercera, Veterans, Femenina, Mixta, Rendiment i Recreativa. Un total de 79 equips per a fer les delícies d’un públic que es va divertir amb la igualtat de les partides i la fluïdesa de joc ofert pels participants.
En Primera, categoria disputada íntegrament el dissabte de vesprada, van competir huit equips. Els guanyadors van ser l’equip de Casa de los Navarros/ CPV Moncofa amb Andoni i Vicent Arnau. La parella va vèncer en la final al conjunt del CPV Castelló A, amb Lluis Ramos i Ferrán Padilla per 15 a 5. Unes finals de Primera molt disputades i amb una gran participació, que va ser que el públic disfrutara d’aquesta modalitat en recuperació la vesprada del dissabte al trinquet de Traiguera.
En Segona Alfara del Patriarca amb Carles i Pepe han aconseguit la victòria per 15-13 davant la formació de Socarrades Campanar amb Edu i Kike. Va ser una final molt disputada a la jornada del diumenge de matí en Traiguera.
Quant a Tercera categoria, que es va realitzar al trinquet de Torreblanca, la parella guanyadora va ser també del CPV Moncofa amb Álvaro i Pablo, que es va alçar amb el títol després de superar en la final a CPV Catelló G format per María i Samuel per un tanteig de 15-6.
En allò referent a la categoria Veterans A , també celebrada a Traiguera, els vencedors van ser els integrats de Gengis Kam amb Juan Valero i Fede Oliva, que van desfer-se en la final del CPV Vistabella format per Ximo i Toni.
Pel que fa als Veterans B, van guanyar la formació del CPV Almussafes amb Lluis, Rafa i Rafa Cañete davant l’equip de CPV Vilamarxant format per Pedro i Ramiro per un tanteig de 2-15.
Al trinquet de Xert, es va disputar la categoria Recreativa A, els guanyadors van ser la formació de Laborfis Val i 30 format per Adrián i Miguel, que va aconseguir el triomf davant el Arrea-li Bona amb Álex i Albert per un marcador de 15-10.
El diumenge de matí, es va continuar amb el segon grup d’aquesta categoria i la formació del CPV Carcaixent es va alçar amb el títol de campions.
A Beniparrell, el divendres de vesprada, es va disputar la final de la categoria femenina, on es van enfrontar en la gran final les formacions del CPV Beniparrell amb Noelia, Júlia i Mireia contra Casa de los Navarros B format per Maria i Sonia. El resultat final va ser de 11 per 3. A continuació, es van jugar les finals de la categoria Mixta amb l’equip de Selvatge format per Ferrán i Sara com ha vencedor.
Per últim, a la categoria Juvenil el CPV Meliana amb Adolfo i Rubén de la Cruz i Rubén de Fez van alçar el títol de campions després de guanyar al CPV La Baronia B format per David, Borja i Dominic per un ajustat 15 a 12. Aquesta final es va celebrar al trinquet de Torreblanca el dissabte de vesprada.
Cal destacar que en les entregues de premis i detalls van estar presents durant el cap de setmana per Susana Sanz, alcaldessa de Xert; l’alcalde de Traiguera, Javier Ferrer; l’alcaldessa de Torreblanca, Tania Agut; el regidor d’Esports de Xert; Juan Jesús Jovaní; regidora de Beniparrell, Vicen Martínez; regidor d’Esports, els regidors de Xert, Jordi Gil i Ferrán Beltrán; Diego Cervera; els regidors de Traiguera, Paco Doménech i Saray Domingo; el president del FIJB, Pedro López; Noemí Torrijos, presidenta del club pilotari Castelló i el vicepresident de la FPV, Carlos Bermell.
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