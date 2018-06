Trump impide a los Philadelphia Eagles celebrar la Super Bowl en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retirado la invitación a la Casa Blanca, prevista para este martes, al equipo de la NFL de los Philadelphia Eagles, últimos vencedores de la LII edición de la Super Bowl, debido a que muchos de sus jugadores habían expresado su negativa a acudir a la recepción en protesta por la política del mandatario.

De esta forma, los recientes campeones de la Super Bowl no celebrarán su victoria junto al presidente norteamericano, quien les retiró la invitación tras conocer que muchos de los jugadores de la plantilla de los Eagles no estaban dispuestos a ir a la Casa Blanca.

El Ejecutivo estadounidense argumenta esta decisión debido a que varios jugadores de los Eagles se negaron a "levantarse con orgullo ante el himno nacional, con la mano en el corazón, en honor de los grandes hombres y mujeres militares y a las personas de este país", reza el comunicado de la Casa Blanca.

El entrenador del equipo campeón, Doug Pederson, confirmó en mayo que el club aceptaría la invitación, aunque advirtió de que cada jugador era libre de asistir o no. "Es una de esas cosas que, otra vez, estamos trabajando, pero al mismo tiempo entendemos que es una decisión individual", dijo el técnico.

Varias de las estrellas de los Eagles, caso de Malcolm Jenkins y Chris Long, expresaron su deseo de no visitar la Casa Blanca debido a su desacuerdo con la política de Trump. Sin embargo, el 'quarterback' Carson Wentz manifestó su especial interés en ir a la recepción porque, según él, la celebración de este importante triunfo estaba por encima del aspecto político de la visita.

Por su parte, el presidente Trump salió en defensa de los aficionados del equipo al afirmar que el millar de ellos que tenía previsto ir "merece algo mejor". "Están todavía invitados a la Casa Blanca para ser parte de otra ceremonia diferente, una que honre a nuestro gran país y rinda tributo a aquellos que lo protegen, haciendo sonar en plenitud nuestro himno", indicó.

En 2017 Donald Trump dijo que los jugadores debían erguirse ante el himno y nunca escucharlo de rodillas. Esta declaración provocó que algunos jugadores de fútbol americano se sintieran heridos y empezaran a oirlo con la rodilla en el césped, lo que provocó un intenso debate. La NFL decidió multar a los equipos si algún jugador mostraba falta de respeto ante el himno nacional.

"Tienes que levantarte con orgullo por el himno nacional. O no deberías estar jugando, no deberías estar aquí. Quizás no deberías estar en el país", aseveró el líder político en una entrevista después de que la NFL aprobara esta normativa preventiva.