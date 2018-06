Las Ligas Deportivas Copava-Ivass celebran su jornada de Clausura

Las XXVIII Ligas Deportivas Copava-Ivass celebraban el pasado 29 de mayo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias la clausura de la temporada en una intensa jornada que reunió a más de 2.600 personas y que estuvo presidida por La Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

En el acto se entregaron un total de 1.900 medallas y 90 trofeos a las personas con diversidad funcional intelectual que han participado en las distintas disciplinas deportivas y pruebas adaptadas realizadas desde septiembre del pasado año hasta este mes de mayo. Los participantes disfrutaron también de actividades recreativas y de ocio inclusivo como disco móvil, karaoke, batucada y juegos, entre otras.

Un total de 55 Centros Ocupacionales de la provincia de València y Castelló han participado esta tempora en las Ligas Copava-Ivass en diversas modalidades deportivas. En deportes como atletismo, senderismo, pruebas adaptadas y boccia, se han celebrado concentraciones y jornadas a lo largo de toda al temporada por el sistema de encuentros entre diversos Centros. Mientras, en la Liga de Colpbol han participado 10 equipos y 120 deportistas; en la Liga de Petanca, 470 deportistas y 77 equipos; en la Liga de Baloncesto, 280 jugadores y 17 equipos y en la Liga de Fútbol, 225 jugadores de 19 equipos. Muchos de ellos asistieron a la fiesta final en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Como novedad, en esta edición durante la Clausura se organizó también una sonora ´botellada por la visibilidad de la diversidad funcional´, convocada para hacer oír su voz, reclamar sus derechos y una participación igualitaria en la sociedad, así como denunciar las barreras y los prejuicios a los que se enfrenta a diario el colectivo de personas con discapacidad intelectual. La Ceremonia de Clausura sirvió por tanto, para reivindicar también su integración social.

Rafa Andarias asciende al cuarto puesto del ranking mundial de vela



El regatista paralímpico español Rafa Andarias ha ascendido diez puestos, hasta ocupar la cuarta plaza, en el ránking mundial de la World Sailing que ha sido actualizado este mes de junio. El último éxito del alicantino que logró la medalla de bronce en la Copa del Mundo celebrada en Francia el pasado mes de abril, ha sido el fruto de esta significativa progresión.

Andarias es a día de hoy la esperanza de la vela adaptada española. Campeón de Europa y noveno en el Mundial de 2016, el de Xàbia está en su mejor momento y lucha por mantenerse en la élite. La decisión del Comité Paralímpico Internacional en 2016, de retirar la vela como modalidad paralímpica en Tokio 2020 fue un verdadero mazazo para las pretensiones del valenciano que ha visto mermado su calendario y apoyos económicos. Ante esta situación, el de Xàbia se mostró crítico: «Es una pena que este año haya logrado el doblete, Campeón de España y Copa de España, además de estar el cuarto en el ránking mundial y no tenga a penas patrocinadores. No gano un duro de la vela, lo hago porque me gusta, tengo la suerte de contar con colaboradores que me apoyan aunque sea en especie y lograr resultados». La elección de París como sede paralímpica en 2024 ha significado una rayo de esperanza para el regreso de la vela como deporte paralímpico. De hecho, habrá que esperar a enero de 2019 para conocer qué deportes compondrán el programa paralímpico y aunque todo parece indicar que la vuelta esta cerca. Rafa Andarias sigue preparándose y confiando en la vuelta de la vela paralímpica.