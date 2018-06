El Fertiberia ficha a Montoya y Miravalle

Ivan Montoya y Nacho Mirallave vestirán la temporada que viene la camiseta rojiblanca del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto, que la pasada semana anunció la renovación de David Bruixola. El nuevo míster rojiblanco, Vicent Nogués, ha decidido apostar por estos dos jugadores procedentes del CD Agustinos, que la temporada pasada realizaron muy buenos números en División de Honor Plata y se encuentran en el 7 ideal de la categoría.

No será la primera vez que Iván Montoya vista la rojiblanca, ya que el pivote de 19 años estuvo la temporada 2016/17 jugando en el Primera Nacional del club. Este año, Montoya ha sido el mejor pivote de DHP , anotando 134 goles.

Nogués afirma que Iván "es un pivote móvil que ha realizado muy buenos números en la plata, guarda bien la posición y tiene mucha calidad en el lanzamiento. Además ya conoce el club y se adaptará muy bien a nuestras necesidades".

Por su parte Montoya expresa que llega con ilusión "al club en el que ya he estado, hay mucha gente que conozco, también gente nueva y espero que sea vaya igual de bien que la última vez que estuve allí. En cuanto al objetivo del ascenso, no es una presión, es una motivación, aunque va ser difícil, hay mucho nivel y se puede perder contra cualquiera".

Por otro lado, Nacho Mirallave es un extremo/lateral derecho de 27 años que ha sido el segundo máximo goleador de la plata con 200 goles. Además, Mirallave fue uno de los integrandes del BM Benidorm que logró el ascenso a Asobal.

Nogués apunta que "es un extremo alicantino que ha sido el máximo anotador del CD Agustinos, siempre ha jugado en el extremo pero se ha adaptado muy bien también al lateral. Es un buen lanzador de penaltis , tiene buena visión de juego y defiende de último y de dos".

Miravalle afirma que "el fichaje fue algo que me llamó Juanjo para contar conmigo, no me lo esperaba y desde que me lo ofreció me lo pensé seriamente porque es un club de Asobal de toda la vida y en valencia tengo toda mi familia, estoy desenado empezar y llegar allí. Voy con la motivación es total de que se puede ascender, creo que se esta habiendo un grupo competitivo. Está claro que luego los partidos hay que ganarlos, al final el tener mejores jugadores no te garantiza ascender pero con trabajo, entrenamiento y cosas claras tenemos muchas opciones de conseguir el ascenso".

Este fichaje se suma al del central Dija Cruz, la renovación de David Bruixola, y Pocholo García, además de la continuidad de Leo Querin y Josep Folqués y el fichaje del lateral izquierdo Guillermo Corzo, que anunció Juanjo Bataller en la Asamblea extraordinaria de socios.