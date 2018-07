Espectacular caída de Froome en la primera etapa

Las innovadoras cámaras subjetivas que desde hace unos años lleva instalando en el pelotón internacional el movimiento Velon (@VelonCC), que trata de hacer más atractivo el ciclismo, nos han permitido este sábado ver en primera persona la caída del cuatro veces campeón del Tour de Francia Chris Froome.



El británico del equipo Sky se cayó a falta de diez kilómetros para la meta de la primera etapa del Tour de Francia, y perdió 51 segundos en meta, algo menos que Nairo Quintana, su gran rival del Movistar, que sufrió un doble pinchazo a poco más de tres kilómetros de la llegada.





There was plenty of action in the opening stage of #TDF2018, including a crash for @TeamSky's @chrisfroome, but fortunately the four-time Tour de France winner escaped injury and managed to limit his losses #VelonLive pic.twitter.com/UGl7fKKnjP