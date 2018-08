Varios muertos en un tiroteo en un torneo de eSports en Estados Unidos

Ataque al mundo de los esports. Este domingo, se ha producido un tiroteo durante un torneo de Madden NFL, el juego de fútbol americano más popular del planeta. El suceso ha ocurrido en Jacksonville, Florida, donde los mejores jugadores profesionales de este juego de videoconsola se encontraban reunidos para disputar un torneo oficial. La oficina del Sheriff de Jacksonville ha confirmado el ataque y posteriormente, aunque sin dar cifras, ha confirmado también que hay "múltiples víctimas mortales".





Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting