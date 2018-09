Sendín: "Me gusta superar retos"

Alrededor de 15.000 corredores participarán el próximo 28 de octubre en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Entre ellos, Alberto Sendín, un deportista valenciano de 26 años que nació con parálisis cerebral pero a quien su discapacidad no le ha impedido nunca luchar por sus sueños: «Será la quinta vez que corra el Medio Maratón de València. Para mí, es una prueba muy especial, me gusta mucho. La primera vez que la hice fue en 2012 y me encantó», afirma Sendín.

El polifacético deportista valenciano, será uno de los más de 100 corredores con discapacidad que, de la mano de la Obra Social la Caixa y la Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana, competirá en las 4 categorías adaptadas de la prueba: «Es una gran noticia para los corredores con discapacidad que podamos contar con categorías propias en la Media, Maratón y 10K de Valencia. Creo que es algo justo, supone una motivación añadida poder luchar por el podio, por un trofeo».

Alberto nació con una hemiparesia que afecta a la movilidad de la parte derecha de su cuerpo. Pese a ello ha logrado correr a un gran nivel: «A base de mucho esfuerzo, de mucha constancia, he logrado perfeccionar la técnica». Y es que, pese a su discapacidad, el atleta valenciano es capaz de correr a ritmos muy meritorios: «Mi objetivo en esta edición del Medio Maratón de Valencia es correr 1 hora y 41 minutos y 1:45», afirma. Para ello, sigue un intenso plan de entrenamiento: «Entreno 6 días a la semana con un plan que incluye series cortas, series largas, rodaje largo, entrenamiento de fuerza en el gimnasio, entrenamiento cruzado de natación...».

Alberto forma parte de uno de los clubes más numerosos de la ciudad de València, el Never Stop Running: «Para mí supone un gran apoyo poder entrenar en grupo. Con ellos suelo hacer las dos sesiones de calidad de la semana». Para sus compañeros de club, Alberto es todo un símbolo: «Me apoyan mucho, están orgullosos de mí, y eso me motiva», destaca el valenciano que, desde que se aficionó al running, es un asiduo a las carreras populares: «Hago casi todas del Circuito Divina Pastora de València, también muchas del Circuito Diputación...». De momento no se ha fijado una fecha para dar el salto al maratón pero es algo que «no descarto».

Además de corredor popular, Alberto tiene una amplia trayectoria en el deporte adaptado de elite. Entre sus méritos destaca el título de recordman nacional de lanzamiento de disco, también ha ganado medallas en acuatlón y ha sido campeón de España de Fútbol 7. «El deporte siempre ha formado parte de mi vida, en ese aspecto le debo mucho a mis padres. Desde pequeño me apuntaban a todo y me llevaban a todas partes para que pudiese mejorar mi movilidad. A los 14 años empecé a jugar al fútbol y cuando no entrenaba con balón, también corría».

Alberto ha encontrado una motivación en el atletismo popular: «Es un mundo que me encanta, me motiva, conozco a mucha gente, me gusta mucho el ambiente de las carreras». El deportista valenciano anima a todos a participar en carreras: «Con esfuerzo, con ilusión, se puede luchar por todo. A mí me gusta superarme a mí mismo, superar retos, y eso es algo que me aporta el mundo de las carreras populares».