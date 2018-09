Sergio García, el número 1 en la Ryder Cup

La Ryder Cup le da alas. Sergio García cuenta las horas que le faltan para disputar su novena Ryder Cup –también fue vicecapitán en otra en 2010– y sabe que debe ser el líder del equipo europeo a pesar de haber entrado como invitado. Su historial en la Ryder le avala, ha ganado cinco de las ocho que ha disputado y es, con diferencia, el jugador europeo con más experiencia en la competición, lejos de las cinco participacipones de Ian Poulter o las cuatro de Rory McIlroy, Justin Rose y Henrick Stenson.

El de Borriol, que en 1999 y con solo 19 años se convirtió en el golfista más joven en disputarla, es ahora el más veterano a pesar de tener solo 38 años y el auténtico líder del equipo europeo, de ahí que el capitán Thomas Bjorn no dudara en incluirlo en la lista de 12 jugadores del equipo europeo.

«Las decisiones no son simples para el capitán. Ellos saben lo que tienen que elegir que ofrezca algo extra al equipo. Ya he mostrado lo que puedo hacer y ahora lo que tengo que hacer es dar lo mejor de mí. Lo que he hecho siempre en la Ryder Cup», señaló Sergio García en rueda de prensa.

Asume también el papel de líder y alma del equipo sin problema. «Creo que sí lo soy. Por mi experiencia, por cómo soy, por la forma en que disfruto los eventos en equipo, por cómo disfruto la Ryder Cup. Para ser sincero, creo que probablemente es una de las razones por las que los capitanes decidieron tenerme en el equipo, no solo por lo que hago en el campo de golf, sino por lo que hago fuera. Lo que voy a hacer es jugar lo mejor posible y tratar de que todos se sientan cómodos y felices, disfrutando. Si se logra eso, es más fácil para todos jugar mejor».

Además, el castellonense admitió que en el equipo hay también una motivación extra para homenajear con una victoria a Celia Barquín, la española asesinada en Estados Unidos mientras entrenaba en un campo de golf. «Queremos ganar el trofeo por Europa, por nuestros compañeros, pero la muerte de Celia significa un esfuerzo extra. Esperemos jugar tan bien como sabemos para estar seguros de que podemos lograrlo. Estamos afectados por ello. Intentaremos que la familia se sienta orgullosa de lo que estamos haciendo por ella».

Además, Sergio y el resto de jugadores del equipo europeo tienen la presión sobre sus espaldas de no romper la buena racha de Europa como local, ya que Estados Unidos no gana como visitante desde 1993. «Esperamos alargar ese período sin victorias norteamericanas en Europa», destaca el valenciano.

Además, el de Borriol se convertirá en el sexto jugador de la historia con más presencia en la Ryder tras Nick Faldo y Phil Mickelson (11), Bernhard Langer, Cristy O´Connor y Lee Westwood, todos con 10.