Concha Montaner anuncia su retirada

La saltadora de longitud y probablemente la mejor atleta valenciana de todos los tiempos, Concha Montaner, ha anunciado este viernes su retirada definitiva del atletismo.

Montaner, de 37 años y nacida en L'Eliana, ha sido subcampeona de Europa en pista cubierta en Moscú 2006, y medalla de bronce en el Mundial bajo techo de Birmingham 2007, sus dos éxitos más importantes en sus numerosas internacionalidades con la selección española.

Además, ha sido siete veces campeona de España al aire libre y once en pista cubierta. Y también participó en cuatro Juegos Olímpicos (Sidney 2000, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016), una cifra que solo han alcanzado otros cuatro deportistas valencianos (Iván Pastor, Pablo Herrera, Anabel Medina e Isabel Fernández).

"Después de 20 años en la élite pongo fin a una etapa muy bonita de mi vida. Me quedo con todos los grandes momentos que me ha dado. Cuatro Juegos Olímpicos, medalla europea, medalla mundialista?, no puedo pedir más. En el pasillo siempre me sentiré como en casa. Gracias a todos", es el mensaje de despedida que publicó este viernes juntó a un vídeo para todos sus seguidores.

La atleta valenciana ha pasado por tres clubes a lo largo de estos 22 años, el CA L'Eliana, el Valencia Terra i Mar, y el Playas de Castellón, en el que ha puesto fin a su carrera. A ellos, y a sus entrenadores, ha agradecido todos los momentos vividos durante toda su trayectoria.

"Lo tenía decidido desde verano. Ya no es lo mismo, no tengo la misma ilusión y competir cada vez se me hacía más cuesta arriba", ha explicado este viernes a SUPER la saltadora, que aparca el atletismo para "disfrutar de cosas que no he podido disfrutar durante mi etapa como profesional, como dedicar más tiempo a mi familia, y seguir con mi trabajo y mi vida normal".