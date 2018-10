Cuatro granotas nominados a mejor jugador del mundo

El Levante UD Fútbol Playa, que afrontará desde este viernes 5 de octubre la Alanya Beach Soccer Cup, está de enhorabuena pues cuatro de sus futbolistas han sido nominados al premio al Mejor Jugador del Año del mundo, durante la gala de Beach Soccer Stars 2018 que se celebrará en Dubai el próximo 10 de noviembre. Los nominados del equipo granota son Antonio José Mayor, Francisco Donaire 'Dona', Eduard Suárez y Aaron Clarke.



En la citada celebración también se escogerá a la Mejor Jugadora del planeta de este año, al Mejor Entrenador (galardón para el que está nominado el español Joaquín Alonso), al Jugador Emergente más destacado, el Mejor Gol o el Mejor evento, entre otros, además del Mejor Portero y el Equipo Cinco Estrellas. Los mejores de cada categoría saldrán de las votaciones emitidas por los capitanes de las selecciones nacionales y sus entrenadores.





Por otra parte, el Levante UD Fútbol Playa partió en la mañana de este martes hacia territorio turco de cara a su preparación para la disputa de la Alanya Beach Soccer Cup, competición internacional que se celebrará en la citada ciudad entre el viernes 5 y el domingo 7 de octubre. En este torneo, los granotas se enfrentarán al, ely elEl calendario de encuentros es el siguiente:Viernes 5 de octubre15:15 – Lokomotiv BSC vs Sporting de Portugal16:30 –vs Alanya BelediyesporSábado 6 de octubre15:15 – Lokomotiv BSC vs16:30 – Alanya Belediyespor vs Sporting de PortugalDomingo 7 de octubre15:15 – Sporting de Portugal vs16:30 – Alanya Belediyespor vs Lokomotiv BSC*El horario es local, en España es una hora menos.Los jugadores que han viajado en la expedición granota son los siguientes: Victor Viala Madueño, Eliott Henri David Mounoud, Iván Latorre Pitarch, Enrique Moratal Piza, Adrián Frutos García, Eduard Suárez, Daniel Pajón Gómez, José Miralles Martínez, Ezequiel Carrera y Domingo Cabrera. Irán acompañados por el entrenador Ángel López Torres y como segundo Sergio Yufera y el fisioterapeuta Rubén Villena.