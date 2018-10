Campeones de halterofilia con ¡¡¡70 y 59 años!!!

Cuando pronunciamos la palabra halterofilia se tiende a asociar con una persona joven y musculada que prácticamente vive en un gimnasio, aunque nada más lejos de la realidad. Eduardo Gómez y Lina Alves son un claro ejemplo de ello, ya que ambos continúan ´enganchados´ a este deporte a sus 70 y 59 años y no solo entrenan, sino que compiten y se cuelgan algún que otro título en la cada vez más consolidada categoría master.

«Mi familia me dice que cómo me atrevo a hacer esto, que soy muy valiente». Estos son algunos de los comentarios que recibe Lina. Ella se inició hace poco tiempo en este deporte, en parte por su marido que tiene una larga trayectoria en él. Sin embargo, Eduardo se inició en el año 1961, hace 57 años, en el gimnasio de la fábrica donde trabajaba en el Puerto de Sagunto junto a otros compañeros que montaron un equipo de gimnasia deportiva. Desde entonces, él no se ha detenido ni un solo momento: «Así llevo más de 57 años ininterrumpidamente, aunque no siempre haya podido competir, ya que la categoría master no existía hasta hace poco tiempo». Una categoría de la que ambos fueron precursores.

El centro deportivo La Creu del Grau, las instalaciones en la que entrena el València Club de Halterofilia, en el que militan, se ha convertido en su segunda casa, aunque lo compaginan con otras inquietudes: «Entreno tres días a la semana y el resto del tiempo lo dedico a la familia, los amigos y otras aficiones», cuenta Eduardo. Sin embargo, como todo deporte no está exento de esfuerzo y cuando hay competición se emplean a fondo durante toda la semana.

Este esfuerzo también tiene su recompensa. En el último Mundial, Eduardo Gómez se proclamó subcampeón del Mundo en su categoría. «Fue algo totalmente inesperado, es fruto de mi trabajo pero también depende de la estrategia que uses y de los demás», comentaba el deportista.

Lina, en la misma prueba terminó también en una notable quinta plaza, aunque le supo a poco: «Todavía aspiro a más, ya que los nervios me la jugaron un poco. Se me ha quedado pendiente y ahora voy a por esas cuatro que han quedado delante de mi», afirma insaciable y llena de energía.

Entrenamientos, competiciones y una gran dedicación conforman las evidencias de que la edad no es un rival para ellos. «Las personas mayores tenemos una coraza, aunque somos como los niños, con sentimientos e ilusiones. Yo me aplico e intento transmitir mi propia filosofía de estar con los pies en el suelo y soñar todo lo posible», explica Eduardo. Y parece que funciona. Lina, por su parte, soporta una enfermedad degenerativa muy dolorosa, aunque afirma que con la halterofilia le «desaparece el dolor», sin olvidar lo importante que es una buena técnica así como un buen asesoramiento. «Lo recomiendo a las mujeres de mi edad», dejaba caer.

El esfuerzo en este deporte, ahora que ya todas las edades tienen su correspondiente categoría, se centra en mejorar su imagen. «Ha sido, es y será siempre el patito feo, ya que no vende», sentenció Gómez. Y es que todavía se le tienden a asociar numerosos tabúes que no ayudan a darle visibilidad: «Pese a ser uno de los deportes más antiguos del mundo, aún estamos en pañales. Existen tabúes como que el niño no puede hacer halterofilia porque no va a crecer o que las mujeres no pueden hacerlo porque se van a hacer muy grandes y todo es por falta de información», relató Lina.

A pesar de ello, prefieren mirar al futuro con optimismo. «Antes hablabas de halterofilia y parecía que estabas hablando de una enfermedad, hoy en día es raro la gente que no la conoce. Sin embargo, aún falta transmitir sus beneficios para cualquier otro deporte, no buscando el levantamiento olímpico como hacemos nosotros, sino como base para reforzar y adaptado a cada disciplina», añadía al respecto Emilio Estarlik, haltera retirado y entrenador de ambos. Sin duda, una muestra de superación que seguirá «mientras el cuerpo lo permita» y que contagian a los demás con facilidad.