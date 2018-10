"Ahora disfrutamos más de la bici, pero algún pique hay aún con Chiappucci"

Miguel Indurain (Villava, 1964) revivió este sábado en la Marcha Ciudad de València sus históricos duelos con Claudio Chiappucci. Ambos coincidieron en la presentación del evento, donde el navarro, 23 años después de conquistar su quinto Tour consecutivo, sigue despertando pasiones entre sus coetáneos, y entre generaciones de jóvenes aficionados al ciclismo.



¿Cómo ha sido el reencuentro con Claudio Chiappucci?

Solemos juntarnos en varios eventos deportivos populares, el año pasado en Ibiza y otro, y ahora ha tocado Valencia. Contando batallitas de nuestra época, contrarreloj, subidas, bajadas... De lo que nos ha unido durante tantos años.



¿Sigue existiendo rivalidad y algún pique entre ambos?

No. Ya no estamos los dos para muchos piques. Hablar sí hablamos pero luego a la hora de dar pedales las fuerzas ya no están igual. Siempre hay algún pique y espíritu de superación, pero ya lo peleamos todo en las grandes carreras. Ahora disfrutamos más de la bicicleta.



¿No cree que el ciclismo está en deuda con él, que quizá mereció ganar una gran vuelta?

Él me ganó unas carreras, yo otras. Por suerte yo gané el Tour y él otras. Lo peleábamos a tope. Tuve suerte con las contrarreloj largas de 60 y 70 km que marcaban la diferencia. Pero la pelea ya la tuvimos, ahora disfrutamos de nuestro deporte porque nos sigue gustando la bici. Él también tuvo sus oportunidades, y estuvo muy cerca cuando fue segundo por detrás de Lemond.



Dice Chiappucci que en Tours como ahora con cronos más cortas, o sin ellas, habría podido ganar...

No lo sé. Por suerte para mí era lo que había. Sí que a él le penalizaba bastante, era más escalador, pero los recorridos eran así y había que pelearlos como estaban diseñados.



¿Qué recuerdos le trae volver a València, en competición o no?

Muchos, sería difícil escoger. He corrido en tantos sitios. He hecho la Volta a la C. Valenciana, he ganado alguna contrarreloj... Y cuando era profesional entrenaba mucho en tierras de Alicante. He pasado muchas horas por estas carreteras.



¿Qué le parece el nuevo Gran Fondo de València con tres recorridos de 76, 100 y 185 km para 2019?

No hay muchas pruebas con triple recorrido para todos los niveles de deportistas. Está muy bien que se piense un poco en todos, los que están más y los que están menos entrenados. Es un buen punto de inicio, y con los años se irá evolucionando y ver qué es lo que de verdad funciona. Y que salga de una gran ciudad como València, que sea la meta también, es algo que hace única a esta marcha. Luego ya depende de la respuesta del público, de la promoción y apoyo que tenga.



¿Está en auge el ciclismo popular quizá más que el profesional?

El ciclismo como competición se ha estancado un poco, y ha evolucionado a otro tipo de evento más internacional, al margen de las tres grandes. Y luego está el ciclismo como turismo y evento popular, que ha crecido muchísimo. Es bonito ver que cada vez somos más los que hacemos bicicleta. Marchas como esta más que promover el ciclismo de competición, promueven el deporte y los hábitos saludables, pues somos cada vez más sedentarios. Es pasar un fin de semana familiar, con los amigos, agradable, en este caso en Valencia, y muchos hacen vacaciones o turismo uniéndolo al deporte popular.



¿El ciclismo es deporte de riesgo?

Nuestro deporte siempre ha sido peligroso, si no que se lo pregunten a mi madre cuando empezaba a rodar yo por las carreteras de Navarra. Antes había menos coches y menos ciclistas. Hoy hay mucho coche y muchos ciclistas. Y la mezcla es difícil de llevar. Pero creo que hay más concienciación y respeto. A ver si conseguimos convivir todos en la carretera, los ciclistas que respeten las normas y a los conductores, y los conductores que respeten a los ciclistas que somos los más débiles y los que salimos más perjudicados.



¿Cómo valora el actual momento del ciclismo en España, tras el Mundial de Alejandro Valverde?

Hemos tenido grandes momentos, con Bahamontes, Ocaña, Delgado, yo mismo, Contador, Purito, mucha afición y equipos grandes a nivel mundial. El remate de Valverde ha sido sobre todo para su carrera deportiva muy bueno. Ha estado luchando por grandes carreras. No se retirará todavía, pero ganar un Mundial no lo consigue mucha gente. Pero lo bueno es que hay cambio de generación, con Mas, Landa, Izagirre...



Valverde ha ganado con 38 años. Su último Tour lo ganó con 31. ¿Aguantan más ahora los ciclistas?

Yo empecé muy joven, con 19 años era profesional, y estuve toda mi carrera a tope. En mi época nos retirábamos con 33 años, alguno un poco más. La carrera es fácil, lo difícil son los entrenamientos y mantener la motivación y el rendimiento. Aquí no hay un libro para decir cuándo colgar la bici.