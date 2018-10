¿Combate de invictos? Khabib Nurmagomedov reta a Floyd Mayweather

El próximo 'combate del sigl'o ha empezado a moverse. Tras la polémica que trajo consigo el último duelo entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov, que conllevó la suspensión de ambos por parte de la UFC tras una batalla campal fuera del octógono, el luchador ruso no ha dudado en responder a Floyd Mayweather por las críticas que le hizo acusándole de no ser profesional.



De hecho, en una estrategia que puede llevarle a un nuevo duelo de cifras multimillonarias, Khabib no ha dudado en retar al boxeador a través de un vídeo que curiosamente subió a su cuenta de Instagram Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotions.





En él, Nurmagomedov dice entre risas: "Vamos, estoy listo para pelear ahora. 50-0 contra 27-0, dos tipos que nunca han perdido, vamos, ¿por qué no?. En la selva sólo hay un rey, desde luego yo soy el rey, porque él no pudo derribar a McGregor, pero yo lo derribé fácilmente, venga, vamos".Ahora falta por saber si 'Money Mayweather' acepta el reto y empiezan a hablar de fechas y dinero.