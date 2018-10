Desaparece el director del equipo Trek cuando entrenaba en Girona

El director deportivo del equipo ciclista Trek Segafredo, Steven de Jongh, ha desaparecido este lunes por la mañana cerca de La Bisbal d'Empordà (Girona) cuando iba en bicicleta y, según su mujer, que ha denunciado el caso, la policía está rastreando la zona.



Tanto el Trek Segafredo como Renee Meijer, esposa de De Jongh, han pedido a través de Twitter ayuda para encontrar al exciclista holandés, cuya actividad en una aplicación de GPS se detuvo en las afueras de La Bisbal.





People of twitter help me please. My husband @stevendejongh went on his bike and is missing since 10.30 . Around #laGanga area. If you are there help me please to find him. He went on a Trek bike in a trek suit. Retweet please.