Un helicóptero encuentra al director del equipo Trek en Girona

Tras unas horas de angustia por la desaparición del director del equipo ciclista Trek Segafredo, Steven de Jongh, mientras entrenaba en bici cerca de La Bisbal d'Empordà (Girona) y después de que su propia mujer hiciera un llamamiento a través de Twitter para que la gente le ayudara a buscarlo, finalmente ha sido encontrado por un helicóptero que rastreaba la zona.



Su esposa, Renee Meije ha confirmado también a través de su cuenta de Twitter que lo han encontrado esta misma tarde y, aunque no ha añadido más información sobre lo que puede haber ocurrido, sí ha dejado claro que "respira y tiene pulso".





Thank you kind people, the helicopter has found @stevendejongh . More news later. He breaths and has a pulse .