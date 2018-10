Un japonés de 86 años acaba el Ironman de Hawai

Un japonés de 86 años ha hecho historia al proclamarse 'finisher' del Ironman de Hawai y convertirse en el participante de más edad en completar una de las modalidades más extremas del triatlón.



Hiromu Inada detuvo el crono en 16 horas, 53 minutos y 50 segundos, tiempo que empleó para nadar 4 kilómetros, recorrer en bici 180 km, y completar la hazaña con un maratón, 42,195 km más.



Hace un año ya lo intentó, pero superó el tiempo de corte establecido en 17 horas. Ahora, su exigente entrenamiento de seis horas a la semana le ha permitido ser uno de los 'finishers' de la prueba. El público le ovacionó su llegada como si se tratara de uno de los ganadores.





