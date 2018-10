El Levante UD FS cae con la miel en los labios

El Levante UD FS encajó su primera derrota en su nueva casa, el Pabellón Municipal de Paterna, donde este martes puso contra las cuerdas al FC Barcelona Lassa igual que hizo en la segunda jornada contra Movistar Inter.

Pero si los madrileños sucumbieron ante el empuje del equipo de David Madrid, este martes, en un partido aplazado de la cuarta jornada por los compromisos europeos del rival, los blaugrana supieron levantar un partido que tenían muy cuesta arriba tras los goles de Sena y Jorge Santos en la primera mitad.

Se repitió la historia de hace cinco días en Segovia, aunque esta vez en contra de los intereses granotas. La remontada tuvo color azulgrana, pero de un Barça vestido de amarillo.

Con aquel triunfo todavía reciente, y la memoria de lo vivido ante Inter, el Levante salió a por todas dispuesto a conquistar el liderato, aunque fuese compartido. Lo tenía a tiro y lo amarró con el gol de Sena, y lo aseguró con el de Jorge Santos diez minutos más tarde.

Sin embargo, los de Andreu Plaza, actuales campeones de la Copa del Rey y subcampeones de Liga, aprovecharon mejor sus ocasiones tras la reanudación. Ferrao recortó diferencias a la tercera después de que sus dos disparos los atajara Prieto, y poco después un hueco por el centro lo aprovechó Adolfo para empatar.

El Levante no cejó en su empeño de dar la campanada, y Cecilio obligó a lucirse a Juanjo para evitar el 3-2. Volcados en ataque y arriesgando en la retaguardia, no tardó en llegar el tercero del rival. Lozano aprovechó un fallo en la salida de balón y no perdonó. Un jarro de agua fría, pues el Barcelona levantaba un partido que tenía perdido.

Los de David Madrid, incansables ,siguieron intentándolo con portero-jugador, y ocasiones de Cecilio y Javi Márquez, la última un cañozano al lateral de la red. Pero no hubo tiempo para más. Primera derrota en casa, en Paterna, por donde ya han pasado los dos máximos aspirantes al título.

Ficha técnica:

2 - Levante UD FS: Prieto, Márquez, Cecilio, Javi Rodríguez y Rescia -cinco inicial-, Gallo, Javi Alonso, Sena, Jorge Santos, Pablo Ibarra y Pedro Toro.

3 - FC Barça Lassa: Juanjo, Aicardo, Dyego, Adolfo y Esquerdinha -cinco inicial-, Leo Santana, Boyis, Adri Ortego, Sergio Lozano, Ferrao y Joselito.

Goles: 1-0 6' Sena; 2-0 16' Jorge Santos; 2-1 24' Ferrao; 2-2 27' Adolfo; 2-3 33' Sergio Lozano.

Árbitros: Gómez García y Muñez Carpintero. Amonestaron al local Sena y a los visitantes Aicardo y Adolfo.

Pabellón Municipal de Paterna. Partido aplazado de la cuarta jornada de Liga.