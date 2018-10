Vídeo: Le rompe la mandíbula de un puñetazo a una mascota

Deontay Wilder se encuentra promocionando el combate que el próximo 1 de diciembre le va a medir a Tyson Fury por el título mundial de los pesos pesados. Una de las peleas del año (tras la de Khabib contra McGregor), pero que ha quedado eclipsada por el incidente de Wilder con una mascota en un programa de televisión. En tono de broma, el presentador del show pide a Wilder que suelte un puñetazo a la mascota. El boxeador no mide bien la fuerza y, del derechazo, le rompe la mandíbula a la persona que estaba detrás del disfraz.





