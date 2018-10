"Era un violador y merecía ser fusilado como un animal, que se pudra en el infierno"

Marc Sutton ha fallecido tras recibir un tiro fortuito por parte de un cazador mientras realizaba una ruta de en los Alpes franceses al cruzarse con una batida de caza. Tras conocerse la noticia, las declaraciones de su familia se han convertido automáticamente en una buena nueva para sus integrantes, sobre todo para su madre y hermana, que no ocultan su alegría por la muerte del deportista.

Según publican la internacional, el británico fue confundido con un jabalí por un joven cazador local que tomó parte de una batida compuesta por 18 personas. Su muerte fue rápida, antes de que el helicóptero de rescate pudiera hacer nada por él, algo de lo que se lamenta su propia familia, siendo una pena que falleciese "tan rápido y sin sufrir".

En un comunicado ofrecido en Facebook, la madre de Marc Sutton lo describe como "un monstruo y ojalá se pudra en el infierno", añadiendo que se trata de un "violador" y "psicópata" que ya a los 11 años trató de apuñalar a una compañera de clase.

Por su parte, la hermana del fallecido, añadió que "se trataba de un violador y me alegro de que esté muerto, me siento aliviada de que ya no pueda lastimar a nadie más". The Sun recoge unas declaraciones de la propia hermana, presuntamente violada por Marc, añadía unas duras palabras: "Merecía ser fusilado como un animal, era el animal más grande que había".

"Nos hizo pasar por todo el infierno, ahora es su turno de ir al infierno y pudrirse. Lo pintaron para que fuera una especie de ángel pero sabemos que era un psicópata", aseguró una de sus exnovias al rotativo inglés.